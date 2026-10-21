Michelin cae un 5% en Bolsa pese a mantener sus ingresos hasta septiembre en 19.200 millones de euros

Archivo - Michelin - Nicolas Armer/Deutsche Presse-Ag / Dpa - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa francesa de neumáticos Michelin caía un 5% en Bolsa al arranque de la sesión de este miércoles tras anunciar que ha logrado unos ingresos de 19.200 millones de euros en los primeros nueve meses, lo que supone una cifra muy similar a la del mismo periodo del año anterior, un 1% más interanual.

El volumen de ventas de neumáticos disminuyó un 0,8%, debido principalmente a la menor venta de equipos originales. El segmento de repuestos se mostró más resistente, con un aumento del 4% en el volumen de ventas a finales de septiembre.

En el segmento de turismos y camionetas ligeras, las ventas de equipo original se mantuvieron bajas, lo que refleja la debilidad de los mercados globales y una combinación desfavorable de fabricantes y modelos de vehículos, especialmente en Europa y Norteamérica. En China, las ventas continuaron creciendo en un mercado en contracción.

En el segmento de soluciones compuestas de polímeros, los ingresos aumentaron un 21,9% hasta alcanzar los 1.150 millones de euros, gracias a la consolidación de Cooley Group, Flexitallic y TexTech. En el segmento de transporte, los ingresos totales ascendieron a 4.300 millones de euros, lo que supone un descenso del 3,7% respecto al periodo anterior. El volumen de ventas disminuyó un 1,5%, debido principalmente a la menor venta de equipos originales.

El sector de transporte más allá de la carretera siguió bajo presión, especialmente en el segmento de equipos originales agrícolas en Norteamérica y Europa. La infraestructura continuó creciendo, impulsada por nuevas oportunidades comerciales, como la construcción de centros de datos, y las gamas de productos lanzadas recientemente. El sector de manipulación de materiales se mantuvo débil, mientras que la movilidad para la defensa experimentó un auge.

En este contexto, Michelin ha confirmado sus previsiones para todo el año, apuntando a un crecimiento en los ingresos, en comparación con 2025, y a más de 1.600 millones de euros en flujo de caja libre antes de fusiones y adquisiciones.