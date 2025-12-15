Michelin nombra a César Moñux como nuevo director y presidente para España y Portugal a partir de abril - MICHELIN

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La marca de neumáticos Michelin ha anunciado a César Moñux como su nuevo director y presidente para España y Portugal a partir de abril de 2026 en sustitución de María Paz Robina, tras 38 años en la compañía y tras más de siete años en la máxima responsabilidad en el mercado peninsular.

Moñux es doctorado e Ingeniero Industrial y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Se incorporó a Michelin en 2002 en la fábrica de Vitoria y ha dirigido varias plantas del Grupo: Itatiaia (Brasil) (2011-2016), Aranda de Duero (2016-2022) y Vitoria (2022). Desde 2023 forma parte de la dirección europea de Manufacturing con base en Clermont Ferrand (Francia).

María Paz Robina fue en 2009 la primera mujer en dirigir una fábrica de Michelin en España. Ha dirigido las plantas de Aranda de Duero y Vitoria y desde 2019 es directora país y presidenta de Michelin España Portugal. Además, en esta última etapa ha presidido la Fundación Michelin España Portugal, SIGNUS Ecovalor y el clúster de automoción de Castilla y León (FACYL), entre otros cargos.

La compañía ha querido agradecer su "dedicación, crecimiento profesional y compromiso en el grupo" durante sus 38 años de dedicación en la entidad.

"Esta decisión no es fácil, la tomé hace tiempo y es fruto de una reflexión muy meditada. Siento que es el mejor momento desde el punto de vista personal y profesional. Me iré con la satisfacción de haber dado lo mejor de mí y con el corazón lleno de gratitud por todo lo vivido", ha señalado María Paz Robina.