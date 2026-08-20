Un Mini más deportivo, más disfrutón y descapotable: Así es el nuevo John Cooper Works versión Cabrio

Mini presenta el John Cooper Works versión Cabrio - BERNHARD FILSER

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Mini ha presentado recientemente el nuevo John Cooper Works versión Cabrio, su popular modelo deportivo en opción descapotable que permite combinar el placer de conducción con la movilidad "a cielo abierto".

La unidad presentada por Mini luce el color Sunny Side Yellow, una tonalidad que refuerza su imagen y encaja con el carácter veraniego del modelo.

Como el Mini Cabrio más potente, el John Cooper Works Cabrio incorpora un motor TwinPower Turbo de cuatro cilindros y 2,0 litros, capaz de desarrollar 170 kW (231 CV) y un par máximo de 380 Nm. Con estas cifras, acelera de 0 a 100 km/h en 6,4 segundos.

Su configuración descapotable permite aprovechar especialmente sus características en recorridos por carreteras sinuosas y zonas de montaña. "Con la capota abierta, el modelo combina la experiencia de conducción al aire libre con las prestaciones de un vehículo de carácter deportivo, en un formato compacto", resalta Mini.

El Mini John Cooper Works Cabrio ocupa así una posición diferenciada dentro de su segmento al reunir carrocería descapotable, dimensiones contenidas y las prestaciones propias de la gama John Cooper Works. El acabado en Sunny Side Yellow aporta además una imagen especialmente llamativa, tanto en entornos urbanos como en recorridos de carretera.

"Con este modelo, Mini pone el acento en una forma de conducción que combina prestaciones y sensación de libertad, con un descapotable pensado para disfrutar especialmente de los desplazamientos durante los meses de verano", reafirma la marca alemana.