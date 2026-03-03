La mitad de los coches de ocasión vendidos en España supera los diez años, según Manheim - MANHEIM

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Manheim España ha alertado del creciente peso de los vehículos más antiguos en el mercado de ocasión en España, donde aproximadamente la mitad de las ventas corresponde a coches con más de diez años de antigüedad.

En los últimos años, el encarecimiento del coche nuevo, la crisis de los microchips y un contexto económico más incierto han llevado a muchos conductores a priorizar opciones más asequibles, aunque sean modelos más antiguos.

La edad media del parque de turismos en España alcanza los 14,5 años, y más del 60% de los vehículos en circulación tiene más de una década de antigüedad, según el Informe Anual 2024 de Anfac y la Dirección General de Tráfico.

La compañía especializada en remarketing y gestión de flotas pone el foco en la necesidad de acelerar la renovación del parque, especialmente en el ámbito corporativo.

"El mercado está demostrando que el precio sigue siendo el principal factor de decisión, pero las compañías no pueden perder de vista el coste total del ciclo de sus vehículos. Renovar con criterio es hoy más importante que nunca", ha explicado el director general de Manheim España, Pablo Yllera.

Además, desde Manheim insisten en que, en un mercado donde los vehículos de más de diez años dominan la mitad de las operaciones, la clave ya no está solo en comprar y vender, sino en gestionar estratégicamente el ciclo completo del automóvil. La profesionalización de los procesos será crucial para acelerar la renovación del parque español y mejorar la competitividad de las flotas corporativas en 2026.