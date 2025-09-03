Mitsubishi pone precio a su nuevo Grandis para el mercado español, fabricado en Valladolid

Archivo - Estados Unidos.- Mitsubishi celebra el acuerdo comercial con EE.UU. pero su beneficio cae un 97% en el primer trimestre - MITSUBISHI - Archivo

La preventa arranca este septiembre y se fabricará en la planta de Renault en Valladolid

Mitsubishi ofrecerá el nuevo modelo Grandis en el mercado español a un precio de partida de 26.100 euros para la versión microhíbrida (MHEV) y de 30.300 euros en el caso de la opción totalmente híbrida (HEV).

La preventa del nuevo Grandis en España arranca este mes de septiembre mientras que la llegada a los concesionarios está prevista en octubre, marcando así el inicio de su comercialización en España.

Estos importes incluyen un descuento comercial de 1.200 euros, que se amplía con otros 2.500 euros en el caso de optar por la financiación a través de la propia marca, según ha explicado la firma japonesa este miércoles.

Con el Grandis, que se producirá en Valladolid a partir del cuarto trimestre de este año, Mitsubishi Motors amplía su gama, con un SUV compacto, creado específicamente para competir en el segmento más grande del mercado europeo.

El Grandis ofrece su variante 130T MHEV en versiones de transmisión manual y automática, junto con el HEV de 1,8 litros, que ofrece una gran aceleración, recuperación de energía, emisiones de CO2 reducidas y un increíble consumo de combustible.

El diseño exterior del nuevo Grandis se caracteriza por el Dynamic Shield frontal y un motivo trasero hexagonal. Cuenta con unas proporciones de 4.410 mm de longitud, 2.000 mm de anchura y 1.580 mm de altura. En el interior, ofrece casi 500 litros de maletero, uno de los más grandes de su categoría. Cuando los asientos traseros están reclinados, la capacidad de carga máxima aumenta hasta los 1.455 litros.

En el apartado tecnológico, integra servicios de Google, un sistema de sonido Harman Kardon y funciones remotas a través de la aplicación móvil de la marca. Además, está respaldado por una garantía ampliada de ocho años o 160.000 kilómetros.