El modelo de 2027 del Ebro s800 PHEV incorpora mejoras en diseño, confort y equipamiento

El nuevo Ebro s800 PHEV Model Year 2027 - EBRO

BARCELONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ebro lanza el nuevo s800 PHEV Model Year 2027, que incorpora mejoras en diseño, confort y equipamiento, y con el que "refuerza su oferta electrificada", informa la compañía este miércoles en un comunicado.

La actualización del s800 PHEV, uno de los modelos más representativos de la gama de Ebro, mantiene su tecnología híbrida enchufable de 279 CV, hasta 90 kilómetros de autonomía eléctrica y más de 1.100 kilómetros de autonomía total.

La principal novedad estética de este SUV híbrido enchufable de 7 plazas es la incorporación de una nueva parrilla frontal con diseño geométrico en forma de cuadrados inspirado en Barcelona.

En el interior, adopta un nuevo techo negro que "incrementa la sensación de calidad percibida y refuerza el carácter premium del habitáculo" y la actualización incorpora además mejoras orientadas al confort.

El nuevo Ebro s800 PHEV MY27 estará disponible en la red comercial de la marca en las próximas semanas.