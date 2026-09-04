Moody's eleva la perspectiva de Gestamp a 'positiva' y confirma su rating en 'Ba2'

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MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La agencia de calificación crediticia Moody's ha elevado la perspectiva de Gestamp a 'positiva' desde 'estable', al tiempo que ha confirmado su rating en 'Ba2', según ha informado la calificadora en un comunicado este viernes.

El tipo de rating que tiene Gestamp es de 'familia corporativa', una categoría que Moody's usa para los emisores situados en el grado de especulación y que valora la capacidad de la empresa de hacer frente a todas sus obligaciones financieras sin tener en cuenta los tipos de deuda.

"La acción de calificación de hoy refleja el sólido rendimiento operativo de Gestamp en un entorno de descenso de la producción de vehículos ligeros y la mejora continuada de sus métricas crediticias en el primer semestre, la mayoría de las cuales cumplen ahora nuestros criterios para una calificación Ba1", ha explicado Moody's.

La firma considera que la perspectiva positiva refleja el "sólido posicionamiento" de Gestamp en la categoría de calificación 'Ba2', respaldado por unos indicadores de crédito ajustados que esperan que se mantengan o se refuercen hasta niveles en línea con sus previsiones para una calificación superior en los próximos 12-18 meses.

Para una mejora de la calificación, también esperan que la empresa mantenga una buena liquidez y una política financiera prudente.

Así, ha indicado que podría considerar esta mejora en caso de que se logre, entre otros, que el margen EBIT ajustado por Moody's se consolide en torno al 6%, y que el flujo de caja libre ajustado por Moody's se mantuviera positivo.