Morningstar DBRS baja la calificación de Stellantis a 'BBB' por retos del grupo en EE.UU. y Europa

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La agencia de calificación Morningstar DBRS ha rebajado la calificación de Stellantis de 'BBB' alta a 'BBB', con tendencia negativa, con arreglo a los desafíos persistentes en los principales mercados del grupo, Norteamérica y Europa, lo que ha provocado una disminución de los ingresos y una rentabilidad muy débil durante los dos últimos años.

Si bien Morningstar DBRS prevé que los ingresos crezcan en un solo dígito bajo entre 2026 y 2028 -entre el 6% y el 8%-, también anticipa que la rentabilidad se mantendrá muy por debajo de los niveles de 2023 de aproximadamente el 16%.

La agencia considera que esto es el resultado de algunos problemas internos, como un cronograma de lanzamiento de productos relativamente más débil (que estuvo sujeto a varios retrasos) en comparación con sus pares y algunos problemas de calidad que elevaron los costes de garantía.

Asimismo, señala que esto se debe a desafíos estructurales como un entorno más competitivo e innovador, menor rentabilidad de los nuevos modelos con sistemas de propulsión eléctricos y costes adicionales representados por los aranceles estadounidenses que continuarán afectando los márgenes.

"El entorno competitivo tanto en Europa como en Norteamérica se ha intensificado, lo que ha añadido complejidad estratégica y obstáculos al repunte de la rentabilidad de Stellantis", ha argumentado Morningstar DBRS.

Con todo, Morningstar DBRS prevé un impulso positivo en el crecimiento de las ventas, especialmente en Norteamérica. En Europa, aunque los envíos aumentaron un 8% en el tercer trimestre de 2025, especialmente gracias al repunte de los coches del segmento B, los riesgos siguen siendo negativos, ya que "la empresa no solo se enfrenta a algunos problemas internos, sino también a cambios estructurales que afectan a toda la industria". Por lo tanto, las tendencias de las calificaciones crediticias siguen siendo negativas.

Morningstar DBRS podría revisar la tendencia de la calificación a estable, si el lanzamiento del nuevo producto de Stellantis gana impulso, detiene el desarrollo negativo de la participación de mercado a nivel mundial y revierte la tendencia de desarrollo del margen operativo a positivo. Por el contrario, podría adoptar una calificación crediticia negativa si la rentabilidad se mantiene muy baja.