MSI da el salto a la movilidad eléctrica en España con las soluciones de recarga EZwall Series y EZgo - MSI

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

MSI, una de las marcas líderes mundiales en tecnología y gaming, amplía su actividad en España con su entrada en el mercado de la recarga de vehículos eléctricos, con las soluciones EZwall Series y EZgo, dos familias de producto orientadas a distintos escenarios de carga y con un foco inicial en el ámbito residencial.

La compañía, que cuenta con cuatro décadas de experiencia en el desarrollo de hardware y tecnología, extiende así su actividad hacia el ámbito de la energía inteligente y las infraestructuras conectadas, combinando capacidades de hardware con conectividad, control de carga y tecnologías de gestión energética.

Ante el crecimiento, de la movilidad eléctrica en España, la oferta de la compañía se articula en torno a EZwall Series, una plataforma de carga en corriente alterna destinada a instalaciones fijas o de uso doméstico , y EZgo, una solución portátil concebida para utilizarse en diferentes ubicaciones.

La gama MSI EZwall Series está formada por cargadores AC murales con una potencia de hasta 22 kW en instalaciones trifásicas y está dirigida a entornos residenciales, lugares de trabajo, aparcamientos compartidos y otras instalaciones profesionales.

En función de la configuración, los dispositivos incorporan un anillo LED o una pantalla de 5 pulgadas acompañada de un anillo LED para mostrar información sobre el estado de la recarga.

En el apartado de conectividad, EZwall Series dispone de Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth, con LTE como opción, y es compatible con el protocolo OCPP para facilitar su integración con sistemas de gestión de recarga.

Además, la aplicación MSI aConnect permite controlar y programar las sesiones de carga, así como consultar información relacionada con el consumo energético. La gama también incorpora funciones de gestión dinámica de carga, capaces de adaptar la potencia destinada al vehículo en función de la electricidad disponible.

Igualmente, EZwall Series también puede integrarse en instalaciones de autoconsumo fotovoltaico mediante sistemas compatibles de medición y gestión energética.

CARGA PORTÁTIL PARA EL USO DIARIO

La segunda familia de producto presentada por MSI es EZgo, una solución portátil que permite cargar un vehículo eléctrico en diferentes escenarios sin necesidad de disponer de un wallbox instalado de forma permanente.

La gama está compuesta inicialmente por los modelos EZgo C803 y EZgo C806, pudiendo alcanzar hasta 11 y 7 kW, respectivamente en instalaciones trifásicas y monofásicas instalaciones.

El EZgo C806 también puede utilizarse con una toma doméstica, con una potencia aproximada de 3,5 kW, lo que amplía las posibilidades de utilización en entornos residenciales.