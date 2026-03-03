Archivo - Las mujeres representaron el 25,6% de la plantilla de las ITV en 2025, un 4% más que el año pasado - ITV TUV SUD ATISAE - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres terminaron 2025 ocupando el 25,6% de los empleos en el sector de la ITV, un 4% más que el año precedente, según los datos de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra este domingo 8 de marzo el próximo domingo.

Desde la asociación se destaca que la evolución del 21% al 25,6% en el conjunto del sector confirma una tendencia positiva en los últimos años. No obstante, AECA-ITV considera prioritario seguir impulsando iniciativas que fomenten las vocaciones técnicas entre las mujeres y faciliten su acceso y promoción en áreas como la inspección y la ingeniería.

MÁS PRESENCIA EN ÁREAS TÉCNICAS

Desde la entidad resaltan que el crecimiento resulta especialmente relevante en el ámbito técnico. En el área de inspección, que concentra más del 75% del empleo del sector, las mujeres representan actualmente el 19% de la plantilla, mientras que en ingeniería alcanzan el 21%. Aunque todavía existe margen de mejora, ambas áreas muestran una tendencia ascendente respecto a ejercicios anteriores, consolidando una mayor diversidad en los puestos directamente vinculados con la seguridad vial y el control técnico de los vehículos.

La presencia femenina es mayoritaria en el área de administración, donde las mujeres suponen el 71% del personal, lo que evidencia su peso estructural en la gestión y funcionamiento de las estaciones ITV.

"El sector de la ITV está avanzando hacia una mayor diversidad en todos sus ámbitos. La incorporación de mujeres a puestos técnicos no solo contribuye a la igualdad de oportunidades, sino que fortalece la profesionalización y la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos", subraya el director gerente de AECA-ITV, Guillermo Magaz.