Mutua Madrileña, la compañía con mayor satisfacción de clientes con sus pólizas de coches, según Stiga

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mutua Madrileña se ha posicionado como la compañía líder en experiencia de cliente en el ramo del automóvil, según el Índice 2025 de Satisfacción del Sector Seguros de Stiga.

En concreto, Mutua presenta la mayor puntuación de todo el sector asegurador nacional teniendo en cuenta la variable NPS (Net Promoter Score o experiencia de cliente), con 39,4 puntos en total, frente a la media sectorial del ramo, de 23,5 puntos.

La empresa de seguros ocupa las primeras posiciones en varios aspectos valorados por el estudio en el ramo de seguros de auto como pólizas, recomendación y confianza en la compañía.

Así, por ejemplo, Mutua es la compañía con mayor satisfacción de clientes con sus pólizas, quienes valoran el coste de la prima, las coberturas, la relación calidad-precio y las ventajas por ser asegurado. Estas engloban un gran abanico de beneficios, como gestión de multas, servicio de ITV, asesoría jurídica o descuentos en un buen número de establecimientos, entre otros aspectos.

Además, los clientes encuestados sitúan a Mutua Madrileña en primer lugar en el ránking de autos en dos pares de atributos: sólida y solvente, así como moderna e innovadora. En cuanto a recomendación, la aseguradora madrileña es la compañía con más usuarios promotores, que la recomiendan.

CRECIMIENTO EN SEGUROS DE HOGAR

En el ramo de hogar, Mutua Madrileña ocupa la segunda posición del ránking de Stiga en experiencia de cliente (NPS), con 20,5 puntos, que contrasta con los 9,9 puntos de media del mercado.

En este segmento de seguros de hogar, Mutua Madrileña ocupa la primera posición de los índices de Stiga en variables como la satisfacción que genera el proceso de renovación (por su claridad), el grado de compromiso de sus clientes y los intangibles de marca (solvencia, solidez, modernidad, innovación y compromiso con la sociedad de Mutua).