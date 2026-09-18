Nissan invertirá 197 millones para fabricar el nuevo Kicks en Reino Unido para el mercado europeo

Nissan Kicks - NISSAN

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Nissan invertirá 170 millones de libras esterlinas (197 millones de euros) en fabricar el Nissan Kicks, un crossover compacto el segmento B en su planta de Sunderland (Reino Unido), con el objetivo de incrementar sus ventas en Europa.

El nuevo modelo se fabricará en las mismas instalaciones en las que Nissan produce el Qashqai, el Juke y el Leaf, e incorporará la tecnología híbrida e-Power de la compañía. "Esta es una noticia fantástica para nuestra región europea y demuestra la agilidad y la rapidez con la que podemos introducir nuevos modelos en nuevos mercados", ha resaltado el responsable de Nissan para Europa, Massimiliano Messina".

Por su parte, el gobierno de Reino Unido ha resaltado que la decisión de fabricar este nuevo modelo en Sunderland supone "un enorme voto" de confianza en la experiencia manufacturera del país y en su futuro en el sector automovilístico.

El Kicks es la segunda novedad de producto interesante que Nissan presenta en Europa este mes, tras el anuncio de un nuevo coche eléctrico pequeño del segmento A, que se llamará Pixo y que se presentará la semana que viene. A partir del próximo año, Sunderland también fabricará el nuevo Nissan Juke de tercera generación que, por primera vez, será 100% eléctrico.

El Kicks de segunda generación se fabrica actualmente en Japón, México y Brasil para su venta a nivel mundial. En total, el Kicks ha superado los 1,8 millones de unidades vendidas en más de 70 países. Este anuncio marca el debut europeo del modelo, añadiendo un nuevo modelo híbrido e-POWER a la gama.

La planta de Sunderland ha fabricado ya 12 millones de vehículos desde que el primer Nissan Bluebird salió de la línea de producción en 1986. En promedio, eso equivale a un coche cada 1 minuto y 45 segundos. La fábrica ya produce versiones híbridas e-Power del Qashqai y aprovechará esta experiencia para producir el nuevo Kicks para clientes en el Reino Unido, Europa y Turquía.