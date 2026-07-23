Norauto alerta de que el calor extremo multiplica el riesgo de averías en los meses de verano - NORAUTO

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Norauto ha advertido de que las altas temperaturas previstas para los próximos días incrementan significativamente el riesgo de sufrir averías mecánicas graves en los vehículos y ha instado a los conductores a extremar las precauciones y realizar una revisión preventiva antes de emprender un viaje.

La compañía, especializada en mantenimiento y equipamiento del automóvil, señala que las olas de calor someten a un esfuerzo extremo a los principales componentes del vehículo, especialmente al motor, el sistema de refrigeración, la batería y los neumáticos.

En este contexto, el responsable de Mercado especialista en Taller de Norauto España, Xavier Celda, ha explicado que "una ola de calor lleva al límite todos los componentes del coche", ya que el asfalto puede alcanzar los 60 grados y el compartimento del motor se convierte "en un auténtico horno". Asimismo, ha advertido de que descuidar una revisión o cometer un error durante estos episodios puede tener consecuencias tanto para la seguridad como para el bolsillo.

Entre las principales recomendaciones, Norauto aconseja ventilar el habitáculo durante unos minutos antes de conectar el aire acondicionado para evitar un sobreesfuerzo del sistema de climatización. La empresa también recuerda la importancia de comprobar periódicamente el nivel del líquido refrigerante, siempre con el motor completamente frío, ya que abrir el depósito en caliente puede provocar quemaduras por la elevada presión del circuito.

Respecto a los neumáticos, la compañía insiste en mantener la presión indicada por el fabricante y realizar la comprobación en frío, ya que circular con una presión inferior a la recomendada aumenta la fricción y eleva la temperatura del neumático, incrementando el riesgo de sufrir una avería o un reventón.

Asimismo, recomienda planificar los desplazamientos largos fuera de las horas centrales del día, evitar viajar entre las 12.00 y las 17.00 horas siempre que sea posible y utilizar parasoles, tanto en el parabrisas como en la luneta trasera, para reducir la temperatura del habitáculo y proteger especialmente los sistemas de retención infantil.

Durante la conducción, Norauto aconseja prestar atención al indicador de temperatura del motor y, si la aguja se aproxima a la zona roja, desconectar el aire acondicionado, activar la calefacción para ayudar a disipar el calor del motor y detener el vehículo en un lugar seguro lo antes posible.

Por último, la compañía recomienda realizar un diagnóstico preventivo del estado de la batería y del sistema de refrigeración antes de iniciar las vacaciones y recuerda que, ante temperaturas extremas, lo más recomendable es utilizar el vehículo únicamente cuando sea estrictamente necesario.