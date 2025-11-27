El nuevo Lexus ES debuta en España con versiones híbridas y eléctricas desde 56.900 euros

Presentación de la octava generación del nuevo Lexus ES, en IFEMA Madrid, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Lexus ha presentado este jueves en Madrid la octava generación del sedán ES, que llega por primera vez a España con una nueva línea de diseño, una oferta multi-tecnológica con versiones híbridas y 100% eléctricas, cinco grandes novedades tecnológicas y una preventa que se abrirá en diciembre desde 56.900 euros, con las primeras entregas previstas a partir de abril de 2026.

En declaraciones a Europa Press, la directora de Lexus España, Mar Pieltain, ha subrayado que esta nueva generación del ES es ya la octava del modelo y que "comienza y presenta una nueva línea de diseño dentro de la casa" que será "el primero de muchos" que llegarán con este lenguaje estético.

Pieltain ha destacado que el nuevo ES incorpora "cinco nuevas tecnologías, tanto en interior, en seguridad, en confort", además de estrenar la sexta generación de híbridos de la marca, y ha defendido que la alianza con Circlassica --lugar donde se ha presentado-- responde a "valores compartidos de cuidado del detalle y mimo en la experiencia que ofrecen a sus clientes".

La responsable de Lexus en España ha recalcado que el gran diferenciador de la marca es adelantarse "a las necesidades de los clientes incluso antes de que los clientes se hayan dado ni cuenta de que las tienen". Asimismo, Pieltain ha asegurado que Lexus seguirá "apostando por una tecnología multitecnológica", al ofrecer el ES en híbrido o en eléctrico "con un mismo posicionamiento de precio".

"LA BERLINA ELECTRIFICADA DEL FUTURO"

Por su parte, el jefe de producto de Lexus España, Sergio Fernández, ha explicado que el nuevo ES presenta un diseño "completamente diferente" al del modelo actual, inspirado en la berlina electrificada del futuro anticipada por el 'concept' LF-ZC de 2023, y que recoge esa herencia para expresar la apuesta tecnológica eléctrica de la marca.

El modelo estrena el lenguaje de diseño 'Clean Tech x Elegance', que sitúa la tecnología y el minimalismo al servicio de la elegancia, sin perder la personalidad propia de Lexus ni la característica "doble punta de flecha" del frontal y el denominado 'spindle body', acentuados tanto en la parte delantera como en el capó.

En el exterior, el ES muestra "una imagen contundente, deportiva y elegante", con un nuevo frontal completamente carenado en el que se integran los grupos ópticos delanteros y una nueva firma lumínica tipo 'katana blade', destaca la marca.

Lateralmente, el modelo apuesta por tiradores de puerta enrasados de nueva factura y una "línea de autor" que recorre todo el perfil, denominada 'Lexus Signature Line', mientras que la zaga incorpora una banda luminosa continua en forma de L.

Además, la gama de colores exteriores consta de siete tonalidades, entre las que Fernández ha destacado el 'Copper Petra', y el nuevo Azul Egeo, exclusivo del ES, que aporta "un toque más deportivo al conjunto". Además, todas las versiones del nuevo ES cuentan de serie con un techo solar panorámico de gran anchura, denominado 'Lexus Skyline'.

En el interior, el nuevo ES cambia "radicalmente" el concepto previo y apuesta por un habitáculo minimalista de disposición horizontal. Destacan los nuevos asientos, con refuerzos en hombros y laterales, la posibilidad de montar en la parte trasera butacas reclinables y un asiento tipo otomano detrás del pasajero delantero, con función de plegado. El maletero también ha crecido en longitud, profundidad y altura hasta los 500 litros de capacidad.

El cuadro de instrumentos 'Lexus Digital Cockpit' se presenta en una pantalla digital de 12,3 pulgadas, con nuevo formato y grafismos exclusivos para el ES, en una posición más baja para asegurar una visualización constante, mientras que la nueva palanca de cambios se reduce a una tecla 'Lexus Smart Shift' y las versiones 100% eléctricas incorporan calefacción radiante.

'LEXUS INVISIBLE TECH'

Entre las principales novedades tecnológicas figura el sistema de mandos 'Lexus Invisible Tech', unos controles integrados con los que se gestionan funciones de confort, climatización, desempañado, aparcamiento asistido y otras.

Otra de las claves del modelo es el nuevo 'Multimedia System Lexus Advanced', que utiliza una pantalla táctil de 14 pulgadas y el sistema operativo propio 'Arene'. El sistema multimedia admite actualizaciones periódicas inalámbricas (OTA) para mejorar continuamente sus funcionalidades y se complementa con los servicios conectados accesibles a través de la app 'Lexus Link+'.

Mediante servicios adicionales como 'Connect and Drive', el usuario puede identificar radares y puntos negros, enviar rutas desde el 'smartphone' al sistema del vehículo, integrar su cuenta de Spotify sin usar datos móviles y utilizar el asistente de voz 'Hey Lexus'.

'CONNECT AND SECURE'

El paquete 'Connect and Secure', por su parte, suma una cámara frontal 'dashcam' para grabar incidencias, la posibilidad de bloquear el arranque en caso de pérdida o robo y un protocolo de localización en coordinación con la policía si se notifica una sustracción.

El nuevo ES también introduce una llave digital que permite compartirla con hasta siete usuarios, abrir y arrancar el vehículo con el teléfono móvil e incluso operar mediante una tarjeta en la cartera digital del dispositivo en caso de que se quede sin batería.

En materia de seguridad activa, el modelo incorpora la última evolución del 'Lexus Safety System+ 4', que mejora el paquete 3.0 al ampliar la capacidad de detección del control de crucero adaptativo, el sistema de ángulo muerto y el sistema de precolisión.

El ES incorpora también un sistema de reconocimiento facial del conductor ('Driver Monitor'), con una cámara situada sobre la columna de dirección que comprueba de forma constante si el conductor pierde la concentración por cansancio o malestar. Mientras que entre las funciones adicionales figuran el sistema de respuesta a emergencias del conductor, el aviso de cambio involuntario de carril, el sistema de luces de carretera adaptativas y el detector de ángulo muerto optimizado.

VERSIÓN HÍBRIDA Y 100% ELÉCTRICA

En el plano mecánico, el nuevo ES materializa la estrategia multitecnológica de Lexus con una gama que combina versiones híbridas y 100% eléctricas sobre la plataforma GA-K rediseñada para admitir ambas tecnologías.

La versión híbrida ES 300h estrena el sistema híbrido de sexta generación de la marca, con motor 2.5 de cuatro cilindros y 201 CV (148 kW) de potencia máxima --datos aún provisionales--, disponible con tracción delantera o total, batería de ion litio más compacta y ligera, y un nuevo transeje.

Las variantes 100% eléctricas serán el ES 350e, con tracción delantera, potencia de 224 CV (165 kW) y una batería de iones de litio de 77 kWh situada bajo el suelo, y el ES 500e, con tracción total y 343 CV (252 kW), ambos aprovechando la experiencia de Lexus en electrificación avanzada y los nuevos ejes eléctricos e-Axle.

Atendiendo a los valores provisionales anteriores a la homologación definitiva, estas versiones ofrecerán al menos 530 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP, aceleración de 0 a 100 km/h en 8,2 segundos en el caso del ES 350e y un tiempo de recarga rápida del 10 al 80% en unos 30 minutos, gracias a una potencia de carga continua de 150 kW y 22 kW en corriente alterna, apoyada por un sistema de precalentamiento de la batería.

En el ámbito comercial, Lexus ha decidido lanzar inicialmente el acabado 'Signature' tanto para la gama eléctrica como para la híbrida del nuevo ES, ofreciendo la posibilidad de elegir entre ambas tecnologías por el mismo precio de 56.900 euros.