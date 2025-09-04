Nuevo récord de BYD en España: Supera las 200.000 matriculaciones tras apenas dos años desde su llegada al país

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

BYD celebra un nuevo hito en su trayectoria en España al superar las 20.000 matriculaciones en el mercado español desde el inicio de su operativa en marzo de 2023, con un notable impulso en los últimos meses.

En concreto, tras alcanzar sus primeras 1.000 unidades matriculadas en marzo de 2024, un año después del inicio de su actividad, la marca cerró 2024 alcanzando las 5.000 unidades de vehículos enchufables comercializados en el mercado nacional. Apenas unos meses después, en abril de 2025, BYD superaba la barrera de las 10.000 matriculaciones. Ya en agosto de 2025, tan solo cuatro meses más tarde, la compañía duplicaba esa cifra y alcanzaba las 20.000 unidades vendidas.

"Este logro refleja no solo el impulso de la movilidad eléctrica en nuestro país, sino también la confianza de los clientes en la propuesta tecnológica y de valor de la marca", ha subrayado BYD.

El modelo más popular de BYD en España es el SEAL U, disponible tanto en versión 100% eléctrica como en la híbrida enchufable con tecnología Dual Mode, del que ya se han matriculado 8.677 unidades en España. Su ritmo de ventas se ha incrementado especialmente en 2025, convirtiéndose en el modelo enchufable más vendido en España en el acumulado del año, con un total de 6.743 unidades comercializadas.

"Este recorrido refleja el acelerado ritmo de crecimiento de BYD en el mercado español. Mientras que las primeras 10.000 unidades requirieron veinticinco meses, las siguientes 10.000 se han conseguido en solo cuatro, consolidando a BYD como uno de los principales impulsores de la electrificación en España", ha añadido la firma china.

BUENOS RESULTADOS EN AGOSTO

En España este pasado agosto BYD volvió a ser la compañía líder en venta de vehículos electrificados (eléctricos + híbridos enchufables) con 1.827 unidades matriculadas en el mercado nacional, lo que le ha permitido tener una cuota de mercado del 12,2%.

Con estos datos, la empresa de origen asiático ha conseguido vender hasta el mes de agosto un total de 14.181 vehículos de su marca, que representan un 10,4% de participación en el mercado de los enchufables y un incremento del 676% en España sobre el mismo periodo de 2024.

Además, BYD es la segunda compañía con más ventas en el mercado de modelos eléctricos en lo que va de año, con 7.983 unidades de modelos 100% eléctricos y una cuota de mercado del 18,2%.

A destacar también el tercer puesto del Dolphin Surf, que con cuatro meses de presencia en el mercado nacional sumó 451 matriculaciones en agosto --tercer modelo más vendido en el mes-- y el décimo lugar en el global del año con 1.447 entregas. El BYD Atto 3 es el octavo vehículo más vendido en todo el año con 1.553 matriculaciones, más del doble que hace un año (+148,8%).