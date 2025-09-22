Nuevo récord de velocidad de casi 500 km/h: el Yangwang U9 Xtreme se convierte en el coche más rápido del mundo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Yangwang, la marca de lujo de BYD, ha establecido un nuevo récord mundial de velocidad máxima para un coche de serie, con 496,22 km/h, en la pista de pruebas ATP Automotive Testing Papenburg, en Alemania, con su modelo Yangwang U9 Xtreme.

El hiperdeportivo 100% eléctrico Yangwang U9 Xtreme ha superado no solo su propia marca previa como el vehículo eléctrico más rápido del mundo, sino también los 490,484 km/h del anterior coche de producción más veloz de la historia, convirtiéndose en el coche más rápido del mundo en general.

Inicialmente presentado como Yangwang U9 Track Edition, el modelo se confirma ahora en su versión de producción como Yangwang U9 Xtreme o U9X. Basado en el U9 ya disponible en China, el U9X incorpora una serie de evoluciones clave para alcanzar este récord.

Entre ellas se incluyen un tren propulsor mejorado, con un sistema eléctrico de ultra alta tensión de 1.200 V (frente a los 800 V del U9), una Blade Battery de fosfato de hierro y litio con una notable tasa de descarga de 30C (que indica la velocidad de carga o descarga de una batería en relación con su capacidad) y cuatro motores de ultra alta velocidad, que giran hasta a 30.000 rpm y desarrollan en conjunto más de 3.000 CV.

Además, el U9X cuenta con neumáticos semislick de competición y una suspensión DiSus-X con una puesta a punto específica para hacer frente a las mayores exigencias de la conducción en circuito.

La vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li, ha afirmado que "este es un momento de gran orgullo para todos los miembros de la división de investigación y desarrollo". "Yangwang es una marca que no reconoce lo imposible, y solo mediante este compromiso se puede llegar a crear un vehículo como el U9X", ha destacadp.

El U9 Xtreme ya está disponible, con una producción limitada a no más de 30 unidades. Su nombre deriva de la palabra inglesa 'extreme', que surgen de ese proceso. Respaldado por el compromiso de BYD con la innovación y la sostenibilidad, Yangwang emplea tecnología de vanguardia para ofrecer unas prestaciones, una seguridad y una experiencia de conducción sin igual.