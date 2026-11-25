Archivo - Transporte de mercancías por carretera - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 79% de los transportistas no ha conseguido compensar totalmente el incremento de los costes operativos a través de sus tarifas, especialmente derivados de la subida de los carburantes de este año, mientras que el 81% considera insuficientes las ayudas aprobadas para hacer frente al sobrecoste de los carburantes.

Además, al margen de los carburantes, el 85% señala el mantenimiento y los recambios como las partidas más afectadas por la inflación, seguidas de los seguros, mencionados por cerca del 68% de los profesionales.

Estas son algunas de las conclusiones de la cuarta edición del Estudio de Percepción del Transporte por Carretera, elaborado por Continental y Fenadismer a partir de las respuestas de más de 700 profesionales del transporte en España.

El estudio, realizado mediante una encuesta online el pasado mes de octubre, toma el pulso al sector ante cuestiones como el impacto de los costes en el desarrollo de su actividad, las condiciones laborales, la seguridad, la digitalización, los neumáticos o la llegada de nuevas alternativas tecnológicas al transporte tradicional.

LAS CONDICIONES LABORALES SIGUEN SIENDO CLAVE PARA ATRAER CONDUCTORES

La falta de conductores profesionales continúa siendo uno de los grandes retos del transporte por carretera. Los profesionales señalan nuevamente la mejora de las condiciones laborales, la jubilación a los 60 años y la conciliación como las tres principales soluciones para atraer nuevos conductores al sector. En concreto, las condiciones laborales son mencionadas por el 64%, la jubilación a los 60 años por el 59% y la conciliación por el 56%.

La preocupación va más allá de la capacidad de atraer nuevos profesionales. El 53% considera que las condiciones laborales y económicas de los conductores siguen igual o han empeorado durante los últimos cinco años.

"La falta de conductores sigue siendo uno de los principales desafíos para el futuro del transporte por carretera. Mejorar las condiciones laborales y hacer más atractiva la profesión son dos aspectos fundamentales para favorecer el relevo generacional y asegurar el futuro del sector", ha apuntado el secretario general de Fenadismer, Juan José Gil.

La seguridad también es una de las principales preocupaciones del transporte profesional. Aproximadamente uno de cada dos profesionales ha sufrido robos, atracos o agresiones durante los últimos cinco años, una situación que apenas ha mejorado respecto a las tres ediciones anteriores del estudio.

En este contexto, el neumático mantiene un papel fundamental. El 97% de los profesionales atribuye una importancia alta o muy alta a los neumáticos para la seguridad de su vehículo. A la hora de escogerlos, el precio se sitúa como el factor más citado, con un 65%, ligeramente por delante de la marca, con un 61%.