OK Group nombra a Iván Meléndez como consejero delegado del holding empresarial

Iván Meléndez, nuevo consejero delegado de Negocio de OK Group - OK GROUP

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

OK Group, que engloba la plataforma de movilidad OK Mobility, ha anunciado el nombramiento de Iván Meléndez como nuevo consejero delegado de Negocio de OK Group, el holding empresarial del grupo, tras más de 15 años en OK Mobility, donde actualmente ocupaba el puesto de consejero delegado adjunto.

El nombramiento lo ha anunciado el fundador y presidente de OK Group, Othman Ktiri, que ha destacado la figura "clave" de Meléndez para "la consolidación y el posicionamiento actual" de la plataforma de movilidad global.

En su nuevo puesto, Meléndez continuará con el desarrollo y crecimiento de las actuales sociedades y filiales del grupo en diversos sectores como la logística (Logic Auto), la construcción naval (Nauta Morgau), la náutica (OK Yachts) y, más recientemente, la restauración (El Sótano), además de analizar la viabilidad de nuevos proyectos.

"El nombramiento estaba planeado desde hace tiempo. Sin embargo, para mí era imprescindible que Iván me acompañara en la profesionalización de OK Mobility antes de asumir estas nuevas responsabilidades", ha declarado Ktiri.