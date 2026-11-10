Omoda actualiza el Omoda 9 SHS, aunque mantiene sus 537 CV de potencia y estrena la 'Black Edition' - OMODA

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Omoda ha actualizado su modelo Omoda 9 SHS híbrido enchufable con mejoras en el sistema de frenado, el chasis y los asistentes a la conducción, al tiempo que ha ampliado su gama con una nueva edición limitada Black Edition, de la que solo se comercializarán 200 unidades en España y que estará disponible desde 54.400 euros al contado (41.150 euros con descuentos y promociones junto al Plan Auto+).

La renovación del buque insignia de la marca (4,77 metros de largo) introduce cambios destinados a mejorar el comportamiento dinámico, el confort y la facilidad de uso del vehículo, que mantiene intactas sus prestaciones mecánicas, con una potencia conjunta de 537 caballos, tracción total y una autonomía combinada de más de 1.100 kilómetros, incluidos hasta 145 kilómetros en modo completamente eléctrico. Del mismo modo, la variante de acceso 'Premium' del modelo de más dimensiones de la firma china parte desde 52.900 euros al contado (39.250 euros con todas las promociones y Plan Auto+).

En el apartado mecánico, ambas versiones mantienen el sistema híbrido enchufable Super Hybrid System (SHS), con 537 CV de potencia, tracción a las cuatro ruedas y una batería de 34,5 kWh que permite recorrer hasta 145 kilómetros en modo eléctrico. La autonomía combinada puede alcanzar los 1.100 kilómetros. Desde su lanzamiento en España, el OMODA 9 SHS ha superado los 6.500 clientes, según los datos facilitados por la compañía.

MEJORAS EN EL CHÁSIS Y EN LOS FRENOS

Entre las principales novedades figura la incorporación de discos de mayores dimensiones en el sistema de frenado delantero, así como mejoras en la ventilación y la capacidad de disipación térmica para mantener su rendimiento en situaciones de elevada exigencia.

Asimismo, el fabricante asiático ha revisado la puesta a punto del chasis mediante una barra estabilizadora reforzada y unos muelles más firmes, con el objetivo de contener los movimientos de la carrocería y mejorar la estabilidad en vías rápidas.

El modelo conserva también la suspensión electromagnética, que adapta continuamente la respuesta de la amortiguación a las condiciones de circulación para buscar un equilibrio entre confort y control dinámico.

MÁS TECNOLOGÍA Y ASISTENTES A LA CONDUCCIÓN

La actualización incluye cambios en varios sistemas de asistencia. En concreto, Omoda ha recalibrado el sistema de centrado en el carril para reducir la sensación de resistencia en el volante y ha introducido la posibilidad de interrumpir mediante los mandos del volante los avisos del control de crucero adaptativo y del limitador inteligente de velocidad. Por su parte, el sistema de alerta de salida involuntaria de carril elimina la vibración del volante.

El asistente de aparcamiento automático también recibe un algoritmo actualizado para mejorar las maniobras y permite elegir si el vehículo estaciona de frente o marcha atrás. Además, se han revisado los mensajes que aparecen durante el proceso y la visualización del sistema de cámaras de visión periférica.

EDICIÓN LIMITADA 'BLACK EDITION'

La principal novedad estética de la gama es la incorporación de la 'Black Edition', que presenta una carrocería en negro mate combinada con llantas del mismo color y distintos elementos en negro brillante en la parrilla delantera, las tomas de aire, los faldones laterales, los retrovisores, los guardabarros y los parachoques.

El diseño exterior se traslada también al habitáculo, que adopta una configuración completamente negra con tapicería de cuero Nappa.

Esta versión estará limitada a 200 unidades en el mercado español y complementará a la variante Premium, que seguirá disponible dentro de la oferta comercial del modelo.