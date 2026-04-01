Omoda & Jaecoo abre pedidos para el Jaecoo 7 SHS híbrido en España, disponible desde 34.400 euros - OMODA & JAECOO

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía asiática Omoda & Jaecoo ha anunciado la apertura de pedidos en España del nuevo Jaecoo 7 SHS híbrido, una variante que se une a las actuales de gasolina e híbrido enchufable y que parte desde 34.400 euros al contado (27.690 euros con descuentos ligados a financiación) en versión de acceso.

Los pedidos ya están abiertos en la red de concesionarios de la marca en España, que supera el centenar de puntos, y las primeras entregas a clientes están previstas a lo largo del mes de abril.

En concreto, este nuevo SUV híbrido no enchufable incorpora la tecnología Super Hybrid System, con la que alcanza una potencia combinada de 165 kW (224 CV), gracias al ya clásico bloque gasolina turbo y de cuatro cilindros 1.5 TGDI de quinta generación y a los dos motores eléctricos que van asociados a una batería LFP de 1,83 kWh.

Estas características le hacen obtener la etiqueta 'ECO' de la Dirección General de Tráfico (DGT), lo que le permite circular por zonas de bajas emisiones y beneficiarse de ventajas fiscales y de movilidad en entornos urbanos.

En términos de prestaciones, con una transmisión automática, el modelo acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 8,3 segundos, alcanza una velocidad máxima de 180 km/h y homologa un consumo de 5,3 litros a los 100 kilómetros en ciclo WLTP. Además, ofrece una autonomía superior a los 1.000 kilómetros gracias a su depósito de 60 litros y a la eficiencia del sistema.

DOS OPCIONES DE ACABADO: PURE Y EXCLUSIVE

Con la llegada de esta versión, Omoda & Jaecoo ha reestructurado la gama del modelo, que pasa a ofrecerse en dos únicos niveles de acabado: 'Pure y Exclusive', simplificando así su oferta comercial. Igualmente, este nuevo esquema se va a instaurar en el resto de modelos y motorizaciones que desarrolle la marca.

El acabado 'Pure', de acceso, incluye un equipamiento destacado en seguridad, con sistemas como frenada automática de emergencia, control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril o detector de ángulo muerto. También incorpora climatización bizona, asientos calefactables y un sistema multimedia con pantalla de 13,2 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

Por su parte, la versión 'Exclusive' añade un mayor nivel tecnológico y de confort, con elementos como cámara panorámica 540º, Head-Up Display y una pantalla central de 14,8 pulgadas, sistema de sonido Sony de ocho altavoces, asientos ventilados con memoria, techo solar panorámico y carga inalámbrica de 50W.

PRECIOS DE TODA LA GAMA JAECOO 7 SHS

El Jaecoo 7 SHS híbrido está disponible en España con un precio recomendado de 34.400 euros en su versión Pure y de 38.400 euros en el acabado Exclusive, que se reducen hasta 27.690 y 31.500 euros, respectivamente, con promociones y descuentos vinculados a financiación.

La gama cromática disponible para el Jaecoo 7 SHS se conforma del Negro Crystal Black, Blanco Aura, Gris Artemis y Plata Moonlight. Además, opcionalmente (con un coste de 500 euros), en el acabado superior los colores Gris Artemis y Plata Moonlight se pueden configurar con pintura bitono (techo negro).

Por último, para ambas versiones, la compañía ofrece una garantía de siete años o 150.000 kilómetros para el vehículo, que se amplía a ocho años o 160.000 kilómetros en los componentes de alta tensión, incluida la batería.