Omoda & Jaecoo amplía su gama electrificada con el nuevo Omoda 5 SHS-H, primer SUV híbrido de la marca. - OMODA & JAECOO

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca de origen chino Omoda & Jaecoo agranda su cartera de productos con el lanzamiento del nuevo Omoda 5 SHS-H, el primer SUV híbrido que la compañía va a comercializar en España.

Este crossover C-SUV llega por primera vez con etiqueta 'Eco' de la DGT al mercado nacional (ya están en venta la versión gasolina y eléctrica) y se adentra en el segmento de los híbridos de altas prestaciones, el más demandado por los conductores españoles.

En lo que va de 2025, el 35,1% de los coches vendidos pertenecen a esta tecnología, seguido de los gasolina, con un 30,6%, y de los híbridos enchufables (PHEV), con un 8,5%.

Con la llegada de este modelo, Omoda & Jaecoo inicia otro estreno en búsqueda de consolidar su presencia en el mercado nacional e internacional y en un referente global en su apuesta por convertirse en líder mundial en venta de vehículos híbridos y electrificados con propuestas en distintas motorizaciones.

El Omoda 5 SHS-H ofrece bajo su motorización híbrida unas importantes cifras en término de prestaciones con una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 7,9 segundos, alcanza una velocidad máxima de 175 km/h y combina un motor eléctrico de 150 kW (204 CV) con un motor de combustión 1.5 TGDI de 105 kW (143 CV). En conjunto, desarrolla una potencia total de 165 kW (224 CV) de potencia y un par máximo de 295 Nm.

La versión HEV (Vehículo Híbrido Eléctrico, por sus siglas en inglés) del Omoda 5 presentará una autonomía próxima a los 1.000 kilómetros (unos 700 km en la versión gasolina con un consumo entre los 7 y 7,5 l/100 km) que permitirán una conducción eléctrica durante gran parte de los trayectos del día a día y una autonomía extensa para realizar viajes.

DISEÑO CON RETOQUES AL OMODA 5 EN GASOLINA

En diseño, el Omoda 5 SHS mantiene la estética del SUV con una longitud de 4,44 metros de largo y una distancia entre ejes de 2,61 metros. No obstante, un primer destello en su versión híbrida es la llegada de una parrilla paramétrica sin bordes y luces minimalistas diurnas.

El Omoda 5 SHS llegará a finales de 2025 a España con dos versiones de acabado: 'Pure' y 'Premium', montando en función de la gama llantas de 17 o 18 pulgadas.

El interior mantiene la doble pantalla curva de 12,3 pulgadas que integra el cuadro de instrumentos y el sistema central, volante multifunción y un túnel central "flotante" donde se agrupan los mandos principales.

Por último, aunque la marca ha dado a conocer los primeros detalles del Omoda 5 SHS-H, este modelo todavía no está disponible en España. Se espera que puedan llegar sus primeros pedidos a finales de año como su 'hermano', el Omoda 7 SHS en versión híbrida enchufable.