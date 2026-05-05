Omoda & Jaecoo bate un nuevo récord mensual de matriculaciones en abril y alcanza una cuota del 3,1%

Omoda & Jaecoo - OMODA & JAECOO

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Omoda & Jaecoo ha cerrado el mes de abril con un total de 3.343 matriculaciones, registrando el mejor resultado mensual de su historia tras tan solo 25 meses en el mercado español, equivalente a un crecimiento del 119% respecto al mismo mes del año anterior y a alcanzar una cuota total de mercado del 3,1%.

Si se compara la cuota de mercado de Omoda & Jaecoo en abril de 2026 con la del mismo mes del año anterior, se observa que la compañía ha duplicado su cuota, pasando del 1,5% al 3,1%. "Esto demuestra una progresión muy sólida y refuerza su posicionamiento competitivo en el mercado español", ha celebrado la firma.

En el acumulado de enero a abril de 2026, Omoda & Jaecoo ha matriculado un total de 11.506 vehículos, lo que supone un crecimiento del 91,5% interanual. La cuota de mercado conjunta en el primer cuatrimestre se sitúa en el 2,8%, 1,2 puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2025.

MÁS DEL 70% DE LAS VENTAS A PARTICULARES

Siguiendo con los canales, en el pasado mes de abril Omoda & Jaecoo matriculó un total de 2.359 unidades a particulares, lo que supone el 70,6% del total de sus ventas. Asimismo, con este número de matriculaciones, la cuota de mercado en este canal es de 5,1%, lo que la sitúa como la sexta marca más vendida en el mercado de particulares.

Además, también en el canal de particulares, consigue ser la más vendida en el segmento D-SUV (gracias a Omoda 7 SHS híbrido enchufable, Omoda 9 SHS híbrido enchufable y Jaecoo 8 híbrido enchufable) y la segunda más vendida en el C-SUV (gracias a Omoda 5 Jaecoo 5 y Jaecoo 7).

En el acumulado, la firma cuenta con un total de 8.936 unidades matriculadas a particulares, lo que supone una cuota del 5,14% sobre el total de este canal en España. Asimismo, el porcentaje de las ventas a particulares en el primer cuatrimestre es del 77,6%.

En cuanto a las diferentes tecnologías sobresale especialmente la cuota de mercado conseguida por Omoda & Jaecoo con la tecnología SHS híbrida enchufable entre los particulares. En este sentido, en abril la cuota de mercado de esta tecnología fue del 14%, mientras que en el acumulado del año es del 15%.

Asimismo, Omoda & Jaecoo ha vuelto a demostrar en abril su firme apuesta por la electrificación. En el mes de abril, el total de vehículos con algún tipo de electrificación (híbrido, híbrido enchufable o eléctrico) fue de 2.936 lo que supone el 88% del total de sus ventas

En el acumulado, entre enero y abril se han matriculado un total de 9.895 coches de Omoda & Jaecoo electrificados, lo que supone el 86% sobre el total de las ventas.

Esta clara apuesta por la electrificación ha permitido además a Omoda & Jaecoo situarse como la segunda marca en ventas de híbridos enchufables en el canal de particulares, tanto en el mes de abril como en el acumulado del año.

"Abril marca un hito histórico para Omoda & Jaecoo en España. Con 3.343 matriculaciones, firmamos el mejor mes de nuestra trayectoria. Este crecimiento, muy por encima del ritmo del mercado, confirma que nuestra estrategia avanza en la dirección correcta", ha apuntado el vicepresidente de Omoda & Jaecoo en Iberia, Francesco Colonnese.