Omoda & Jaecoo firma en febrero su mejor mes en España con 2.887 matriculaciones, un 83,5% más

Omoda & Jaecoo firma su mejor mes histórico con 2.887 matriculaciones en febrero, un 83,5% más

La compañía asiática Omoda & Jaecoo ha conseguido su mejor mes histórico en ventas en el mes de febrero --coincidiendo con el segundo aniversario de la compañía en España-- tras comercializar 2.887 vehículos en el país entre las dos marcas, lo que se corresponde con un crecimiento del 83,5% con respecto al año anterior y con una cuota de mercado del 3%.

Omoda & Jaecoo se situó entre las cinco marcas más vendidas a clientes particulares en febrero en España, acaparando el 86% de las entregas del mes en este segmento.

"Lo que estamos viviendo en Omoda & Jaecoo es una auténtica historia de éxito. En menos de dos años hemos logrado posicionarnos entre las cinco marcas más vendidas a cliente particular y la más vendida en tecnología híbrida enchufable. Pero, por encima de las cifras, lo que más nos enorgullece es la respuesta de nuestros clientes, que son nuestros mejores embajadores, y la implicación de todos los compañeros y red comercial que día a día damos lo mejor de nosotros", ha expresado el vicepresidente de Omoda & Jaecoo en Iberia, Francesco Colonnese.

LA ELECTRIFICACIÓN RESPALDA LAS VENTAS

En febrero, la compañía certifica que el 86% de las ventas han sido electrificadas, correspondiendo un 40,1% a vehículos híbridos, un 37% a híbridos enchufables y un 9,4% a eléctricos.

En el mes de febrero, los modelos Omoda 9 SHS y Jaecoo 7 SHS se colaron en el 'top 10' de modelos más vendidos en el segmento de los híbridos enchufables, con 462 y 378 unidades vendidas, respectivamente --séptimo y noveno lugar--. En el acumulado del año, el buque insignia de Omoda ha completado 765 entregas, asentándose en el octavo puesto.

Igualmente, Omoda & Jaecoo defiende su liderado como marca líder en tecnología híbrida enchufable con su tecnología SHS en ventas a clientes particulares entre los meses de enero y febrero con un 14,7% de las ventas de este mercado.

Además, en el mercado de modelos híbridos, el OMODA 5 SHS-H se consolidó como el modelo más demandado de la marca y el segundo más vendido de su categoría (segmento C híbrido) a cliente particular con 1.157 ventas en febrero, acabando el mes como el modelo más buscando entre las dos marcas y el noveno en el ranking de febrero entre todos los modelos.