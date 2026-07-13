Omoda & Jaecoo se incorpora a Aedive para impulsar el desarrollo de la movilidad eléctrica en España

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MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Omoda & Jaecoo ha anunciado su incorporación a la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), organización que agrupa a empresas, instituciones y agentes de toda la cadena de valor de la movilidad eléctrica con el objetivo de acelerar su desarrollo e implantación en España y Portugal.

La compañía enmarca esta adhesión en su estrategia de impulsar una movilidad más sostenible, eficiente e innovadora, en un momento en el que la electrificación se ha convertido en uno de los principales motores de su crecimiento en el mercado español.

La incorporación de Omoda & Jarcoo se produce tras consolidar una de las gamas electrificadas de mayor crecimiento del mercado nacional. Durante el primer semestre de 2026, el fabricante alcanzó 19.802 matriculaciones en España, más del doble que en el mismo periodo del año anterior, lo que le permitió situar su cuota de mercado en el 3,1%.

Además, más del 90% de las matriculaciones acumuladas por la marca en lo que va de año corresponden a vehículos electrificados, porcentaje que en junio se elevó hasta el 97%, impulsado principalmente por la buena acogida de su tecnología híbrida e híbrida enchufable Super Hybrid System (SHS).

Actualmente, la oferta electrificada de Omoda & Jaecoo incluye modelos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, orientados a combinar eficiencia, prestaciones y tecnología para responder a las nuevas demandas del mercado.

La apuesta de la compañía por la movilidad eléctrica comenzó en mayo de 2024 con el lanzamiento del Omoda 5 EV, el primer modelo 100% eléctrico de la marca, concebido con el objetivo de democratizar el acceso a este tipo de movilidad. A esta gama se ha sumado recientemente el nuevo Jaecoo 5 EV, ampliando la oferta de vehículos eléctricos y reforzando el compromiso del fabricante con una movilidad más accesible y sostenible.

Desde su llegada al mercado español en 2024, Omoda & Jaecoo ha superado los 50.000 clientes, consolidándose como uno de los fabricantes de mayor crecimiento en España.