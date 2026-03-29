Omoda & Jaecoo mantiene su intención de fabricar en la antigua planta de Nissan "lo antes posible"

Archivo - Omoda & Jaecoo mantiene su intención de fabricar en la antigua planta de Nissan "cuanto antes posible" - OMODA & JAECOO - Archivo

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía asiática Omoda & Jaecoo ha confirmado que mantiene su objetivo de producir tanto modelos Omoda como Jaecoo en la Zona Franca de Barcelona utilizando la antigua planta de Nissan --actual fábrica de Ebro, con la cual comparte empresa matriz, el grupo Chery-- y configurar así sus vehículos en España, aunque aún no hay una fecha cerrada para el inicio de la actividad.

"Es un hecho que nosotros tenemos planeado producir tanto Omoda como Jaecoo en la planta exNissan de Barcelona. Todavía no sabemos la fecha, pero la idea es intentar que eso sea lo antes posible", ha afirmado el vicepresidente de Omoda & Jaecoo España, Francesco Colonnese, en una entrevista con Europa Press.

Para la marca, ensamblar vehículos en España servirá como palanca para reforzar su imagen y despejar recelos sobre su origen. "No somos solo chinos", reivindica el directivo, que subraya que el objetivo de la compañía es "crear un entorno positivo" combinando comercialización, desarrollo de una red de concesionarios sólida, producción nacional y generación de empleo.

Omoda & Jaecoo ha comenzado el año 2026 con el objetivo de lograr una cifra de 40.000 ventas en el presente año. Desde su desembarco --en febrero de 2024 con Omoda y en septiembre del mismo año con Jaecoo--, el grupo ha alcanzado los 105 puntos de venta en España, ha entregado cerca de 24.000 unidades en 2025 y está a las puertas de matricular su coche número 40.000 en este mes de marzo.

"Tanto la acogida de España como los resultados han sido muy motivantes para conseguir en 2025 entregar 24.000 coches más o menos, con una cuota más de 2 puntos en el mercado, 3,2% en la cuota particular y llegar en menos de dos años a un hito importante: que era los 100 puntos de venta en España. Estamos ahora en marzo casi a punto de entregar el coche número 40.000 desde el lanzamiento", ha expresado Francesco Colonnese.

Este despliegue, sostiene, les ha permitido "entrar desde el momento número uno en el corazón de los clientes" ofreciendo una alternativa clara frente a las marcas tradicionales. En ambos casos, el responsable añade que el cliente debe buscar en sus marcas "una compra inteligente", con mucho contenido tecnológico y a un precio asequible".

OMODA & JAECOO VE POSITIVO EL PLAN AUTO+

El Gobierno de España presentó a principios de año las bases del nuevo Plan Auto+, un programa de ayudas que ofrecerá hasta 4.500 euros para la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, tanto nuevos como de ocasión, siempre que cumplan determinados requisitos de precio, tecnología y fabricación en Europa.

En el caso de marcas como Omoda & Jaecoo, pese a ofrecer la mayor parte de su gama de vehículos con precios más accesibles que el mercado general, el factor de producción en China hace que sus clientes no pueden recibir el 100% de ayuda estatal debido al diseño del Plan.

"Las condiciones no son las mejores para nosotros, porque el plan se desarrolla sobre las 'Tres E' y una de las 'E' nos afecta, porque no somos europeos. En general, yo veo positivamente tener un plan de ayudas a la electrificación. Es nuestra tarea ahora adaptarnos al plan que tenemos y ver cómo reaccionar", defiende el vicepresidente de Omoda & Jaecoo.

MÁS COMPETENCIA DE CHINA EN 2026

El 2026 será el año del asentamiento de casi una decena de marcas chinas, que se unirán al mercado automovilístico español y en el que el grupo Chery unirá a su cartera en España a Lepas. Para Colonnese, el auge de las marcas de origen chino está "reconfigurando el tablero competitivo".

Colonnese recuerda que fueron "uno de los pioneros" en iniciar este recorrido en el país y apunta que la llegada de nuevos actores "ofrecerá más soluciones al cliente" y hará crecer la tarta del mercado".

Por otro lado, el inicio del año está marcado por la incertidumbre derivada de la situación en Oriente Medio y la consiguiente subida de los precios de los carburantes.

El directivo admite que esta volatilidad puede hacer que algunos clientes "retrasen la decisión de cambio de coche, aunque por el momento no aprecian una caída significativa en la generación de pedidos" gracias a la combinación de tecnologías de combustión, híbridas e híbridas enchufables que ofrecen en España.

ELECTRIFICACIÓN Y TECNOLOGÍA SHS

En un contexto en el que España avanza hacia la electrificación a un ritmo diferente al de otros mercados europeos, Omoda & Jaecoo han decidido apostar con fuerza por la tecnología 'SHS' para sus modelos híbridos e híbridos enchufables.

El grupo presume de disponer actualmente de "una de las mejores tecnologías del mundo" y de contar con el segundo y el tercer modelo con mayor autonomía eléctrica homologada del mercado en la categoría PHEV (el Jaecoo 8 y el Omoda 9, sustentados en su propia tecnología SHS).

El responsable insiste en que el foco no está solo en la cadena de tracción, sino también en la experiencia global a bordo. De este modo, la tecnología SHS se combina con amplias cotas interiores, conectividad y confort, buscando cubrir a la vez la demanda de comodidad, tecnología y eficiencia que perciben en el comprador español que se inicia en la electrificación.

La hoja de ruta de la firma para los próximos meses incluye la llegada del Omoda 4 en el segmento C-SUV, prevista para "finales de año", además de los últimos lanzamientos del Omoda 7 y del Jaecoo 8, ambos con tecnología híbrida enchufable. En total Omoda & Jaecoo ofrece hasta el momento tres modelos por marca, todos ellos con alguna variante electrificada.