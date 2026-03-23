Archivo - Omoda & Jaecoo persigue las 40.000 ventas en España para 2026 y elevar la rentabilidad al 5% en dos años - GUSTAVO MONTESDEOCA - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La firma de automóviles Omoda & Jaecoo, perteneciente al grupo Chery, pronostica alcanzar las 40.000 unidades vendidas para 2026 en España y lograr en los próximos dos años una rentabilidad en sus centros de venta del 5%.

"Al final de este mes más o menos tendremos 40.000 coches ya entregados en España. Creo que es una de las historias de éxito más rápidas en la automoción por lo menos española", ha expresado el vicepresidente de Omoda & Jaecoo España, Francesco Colognesse.

Dentro de sus concesionarios, la compañía culminó el último año 2025 con un 3,4% de rentabilidad, lo que supuso casi dos puntos porcentuales más que la media nacional, que terminó en un 1,5%, y seis décimas más sobre sus datos de 2024.

"Omoda & Jaecoo es una marca que no tiene techo. Esta marca puede llegar a tener una rentabilidad del 5% en los próximos dos años", ha reportado el 'head of Network Development and Training' de Omoda & Jaecoo España, Leonardo Scarcelli.

Igualmente, el responsable del desarrollo de la red de concesionarios de ambas marcas ha añadido que el éxito de Omoda & Jaecoo se debe a la apuesta de la marca por impulsar un "modelo tradicional de concesionario" donde el cliente ya "sabe que es una marca donde puede confiar".

Omoda & Jaecoo logró matricular casi 24.000 vehículos en España en 2025, lo que supone más que duplicar sus ventas (con un incremento del 167%) respecto a las 8.885 unidades matriculadas en 2024 --año en el que la marca de origen chino irrumpió en el mercado español--.

Asimismo, la compañía ha celebrado en febrero su mejor resultado mensual en España, con 2.887 unidades matriculadas y una cuota de mercado del 3%. Del mismo modo, el 86% de sus ventas se realizaron a clientes particulares y con un gran porcentaje de matriculaciones electrificadas, concretamente un 37% de ellas pertenecieron a modelos híbridos enchufables, con tecnología SHS de la marca, y un 9,4%, a unidades eléctricas.

En los dos primeros meses del año, la compañía ha logrado comercializar 4.852 vehículos, logrando un progreso combinado del 66,2% en términos interanuales.

115 CONCESIONARIOS EN ESPAÑA

Tras dos años en España, la firma de origen asiático aumentará en 15 centros más el número de concesionarios en toda España para terminar el año con 115 puntos de venta a disposición en todo el territorio nacional.

Por otra parte, la marca tiene como objetivo iniciar una fase de digitalización de sus concesionarios donde a través del asistente virtual 'Chery' los clientes de la marca podrán informarse sobre las características de un vehículo o buscar un modelo que se adapte a sus necesidades.

No obstante, Omoda & Jaecoo detalla que esto no será un paso atrás sobre el modelo tradicional de venta, sino un nuevo formato de venta para aquellos usuarios que buscan las últimas novedades tecnológicas.

Con estos puntos de venta, la compañía espera reducir en 21 minutos el tiempo de conducción entre sus concesionarios y lograr una cobertura nacional del 98% del territorio. "Tampoco queremos más concesionarios de los necesarios, pues queremos que mantengan unos márgenes de rentabilidad altos", ha sostenido Scarcelli.

Igualmente, dentro del grupo Chery, la nueva firma premium 'Lepas' --que comenzará a comercializar sus vehículos a partir de verano-- instalará 50 centros de venta por medio de 25 inversores, y estos establecimientos dispondrán de una red comercial totalmente independiente de Omoda & Jaecoo.