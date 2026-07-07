Omoda & Jaecoo vende 380.000 vehículos en el primer semestre y España representa el 5,2% de sus ventas - OMODA

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Omoda & Jaecoo cerró el primer semestre de 2026 con unas ventas globales de 380.000 vehículos, lo que supone un incremento del 38% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que España aportó el 5,2% del total de las entregas realizadas por la compañía durante esos seis meses.

La firma automovilística indicó que, con este resultado, supera los 1,16 millones de vehículos vendidos desde el inicio de su expansión internacional hace tres años y mantiene presencia en más de 65 mercados repartidos entre Europa, Asia, Australia, África, Latinoamérica y Oriente Medio.

En el mercado español, la compañía matriculó 19.802 vehículos entre enero y junio, un 91% más que en el mismo periodo de 2025. La cifra sitúa a España entre los principales mercados de la marca en Europa y supone aproximadamente el 5,2% de las ventas mundiales registradas durante el semestre.

La evolución del fabricante en España muestra un crecimiento continuado desde su llegada al mercado. En el primer semestre de 2024 matriculó 2.340 vehículos, cifra que aumentó hasta las 10.382 unidades en 2025 y logró las 19.802 unidades en los seis primeros meses de este año.

A nivel global, la empresa también ha acelerado su ritmo de crecimiento en los últimos ejercicios. Tras comercializar 100.000 vehículos en el primer semestre de 2024, elevó esa cifra hasta las 275.304 unidades en el mismo periodo de 2025 y alcanzó las 380.000 entre enero y junio de 2026.

MÁS DE 50.000 VENTAS EN ESPAÑA

Según los datos facilitados por la compañía, España suma ya más de 50.000 clientes, mientras que la base global de usuarios supera los 1,16 millones.

La compañía atribuye esta evolución a su estrategia de expansión internacional y al desarrollo de tecnologías de electrificación, entre ellas su sistema híbrido e híbrido enchufable SHS (Super Hybrid System). Asimismo, prevé incorporar durante los próximos meses el sistema de asistencia al aparcamiento remoto (Remote Parking Assist, RPA) en el modelo Omoda 7 SHS híbrido enchufable.

De cara a la segunda mitad del ejercicio, Omoda & Jaecoo señaló que continuará con su estrategia de crecimiento internacional con el objetivo de seguir ampliando su volumen de ventas y avanzar hacia el millón de vehículos comercializados al año.