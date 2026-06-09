Omoda 9 SHS supera 5.000 clientes en España y se sitúa entre los diez híbridos enchufables más vendidos

Omoda 9 SHS supera los 5.000 clientes en España y se consolida entre los PHEV más vendidos del mercado - OMODA

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) - El Omoda 9 SHS híbrido enchufable ha superado los 5.000 clientes en España desde su lanzamiento en 2025, un hito que refuerza su posición como uno de los modelos de referencia dentro del mercado nacional de vehículos electrificados y le sitúa entre los diez híbridos enchufables más vendidos del país en lo que va de año.

Según ha informado la compañía, el modelo acumula 5.009 matriculaciones desde su llegada al mercado español, tras registrar 1.832 unidades entre enero y mayo de 2026, lo que equivale a una media mensual de 420 matriculaciones.

La marca ha destacado que el vehículo logró cerrar su primer ejercicio comercial con 3.200 matriculaciones en apenas ocho meses, manteniendo desde entonces una evolución positiva que le ha permitido consolidar su presencia en uno de los segmentos con mayor crecimiento dentro del mercado automovilístico.

Uno de los aspectos más relevantes de su desempeño comercial es su fuerte implantación en el canal particular. Actualmente, el 70% de las ventas del Omoda 9 SHS corresponde a clientes particulares, una cuota que le ha permitido situarse entre los tres modelos más vendidos de su categoría --híbridos enchufables del segmento D-- dentro de este canal durante el acumulado de 2026.

La compañía atribuye parte de este éxito a la tecnología Super Hybrid System (SHS), sistema de propulsión híbrido enchufable con el que se comercializa exclusivamente el modelo en España. En su conjunto desarrolla una potencia combinada de 537 caballos y permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 4,9 segundos.

Asimismo, ofrece una autonomía eléctrica de hasta 145 kilómetros (uno de los PHEV con más autonomía del mercado) y una autonomía total superior a los 1.100 kilómetros, gracias a una arquitectura formada por tres motores eléctricos, un motor de combustión, transmisión automática 3DHT, tracción total AWD y una batería CATL M3P de 34,5 kWh de capacidad.

El equipamiento incluye, además, elementos como suspensión electromagnética, pantalla panorámica de 24,6 pulgadas, sistema Head-Up Display, asientos con funciones de ventilación, calefacción y masaje, así como 19 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS).

MADRID, CATALUÑA Y ANDALUCÍA LIDERAN SUS VENTAS

Por distribución geográfica, la Comunidad de Madrid concentra el mayor volumen de matriculaciones del modelo desde su lanzamiento, con 1.537 unidades, lo que representa el 30,7% del total nacional.

Cataluña, con 634 matriculaciones, y Andalucía, con 615 unidades, completan el podio de los principales mercados para el SUV híbrido enchufable.

La marca también ha destacado el comportamiento del modelo en Extremadura, donde durante 2026 se ha convertido en el híbrido enchufable más vendido entre los clientes particulares y el tercero considerando todos los canales de comercialización.

Además, en comunidades como País Vasco, Castilla y León, La Rioja, Castilla-La Mancha y Navarra figura entre los cinco vehículos enchufables más vendidos en sus respectivos mercados.