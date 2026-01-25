Omoda 9 SHS: el SUV PHEV más vendido de la marca, 145 km eléctricos y 537 CV por menos de 50.000 euros - OMODA

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Omoda 9 SHS fue el modelo híbrido enchufable más vendido de la marca asiática en el mercado español el pasado año con 3.178 ventas, logrando el 22% de las ventas totales de la compañía en España.

El sistema de propulsión híbrido enchufable 'Super Hybrid System' (SHS) con hasta 145 kilómetros de autonomía eléctrica, le hacen ser el enchufable con más alcance eléctrico del mercado nacional con un precio inferior a los 50.000 euros. Concretamente, su precio parte desde 46.500 euros.

En su interior, equipa la variante más potente de la marca con hasta 537 CV de potencia (395 kW) a través de los cuatro motores con los que cuenta (tres eléctricos y uno de combustión 1.5T GDI DHE de quinta generación), una transmisión 3DHT, tracción a las cuatro ruedas y un paquete de baterías CATL M3P de 34,5 kWh, específica del sistema SHS.

Del lado de los tiempos de carga, el Omoda SHS permite cargas de hasta 6,6 kW en corriente alterna. Mientras, en corriente continua la potencia se eleva hasta los 65 kW, con lo que en un tiempo menor a la media hora, se puede completar del 30 al 80% de la capacidad de la batería.

UN VEHÍCULO ADAPTADO A CUALQUIER SITUACIÓN

El sistema SHS permite hacer funcionar al Omoda 9 en tres variantes de transmisión --eléctrico, híbrido e híbrido con recuperación paralela de energía-- con hasta nueve modos de funcionamiento y 11 combinaciones de marchas.

Circulando en atascos, el sistema funciona en modo eléctrico, al igual que yendo a baja velocidad. Cuando el piloto necesita una fuerte aceleración para adelantar, el sistema cambia a un accionamiento en paralelo del motor de combustión con el eléctrico; mientras que en aceleraciones desde parado, los dos motores eléctricos funcionan a la vez.

Viajando en carretera, este modelo tiene la posibilidad de pasar a modo de carga en conducción, con el motor térmico alimentando de energía a los eléctricos, mientras que en conducción de larga distancia en autopista, se emplea el accionamiento directo del motor de combustión, que puede recibir apoyo de los eléctricos para realizar cambios de velocidad.

En frenadas a baja velocidad, uno de los motores eléctricos pasa a modo generador, mientras que en frenadas fuertes se emplea el freno de doble motor para en ambos casos recuperar energía.

Además, dispone de seis mapas motor (Normal, ECO, Sport, Arena, Nieve, Todoterreno) elegibles por el conductor en función de las condiciones al volante.

Con todo ello, este SUV premium alcanza unas elevadas prestaciones de 0 a 100 km/h en tan solo 4,9 segundos, de 90 a 120 km/h en 2,8 segundos y con una velocidad máxima limitada a 180 km/h. Este nivel de especificaciones, se combina con un consumo homologado en torno a los 7-7,5 l/100 km con la batería agotada y 1,7 l/100 km en consumo mixto.

UN MODELO IMPONENTE

Con unas dimensiones de 4,77 metros de longitud, 1,92 m de anchura y 1,67 metros de altura, el Omoda 9 destaca por ser un SUV imponente por su diseño y sus características premium. Destaca la atención su presencia exterior con una parrilla sin bordes y formas en diamante y por la iluminación principal en forma de 'T'.

Sus líneas cross-coupé le dan un toque elegante, deportivo, pero también para cualquier tipo de práctica más campestre. Además, sus llantas de aleación de 20 pulgadas completan el carácter fuerte de este ejemplar.

El nuevo Omoda 9 está disponible en cinco colores que acentúan la personalidad de este modelo: Negro Onyx, Blanco Ivory, Verde Jade, Gris Tech y Gris Mate.

Sin embargo, lo que más destaca de este Omoda 9 es su gran distancia entre ejes de 2,8 metros, que permiten una sensación de espacio muy grande en el interior que se reafirman al poder acomodar a cinco ocupantes con total comodidad. Ello le da un toque totalmente familiar, pese a sus condiciones de alta deportividad.

En el interior, la parte central del salpicadero, con un exclusivo acabado metálico, integra la gran pantalla táctil panorámica de 24,6 pulgadas, con un panel de instrumentos digital LCD de 26 cm (12,3") y la pantalla de infoentretenimiento LCD de 26cm (12,3"). Entre los dos asientos delanteros, el Omoda 9 presenta dos cofres de almacenamiento y función de carga inalámbrica para dos teléfonos móviles.

Los asientos están tapizados en cuero nappa y cuentan con reglajes eléctricos tanto en los asientos delanteros como traseros. Como novedad, en este modelo se dispone de un reglaje de masaje en los asientos principales, unidos a las funciones de ventilación y calefacción, también en los asientos traseros.

El Omoda 9 SHS dispone de techo solar con apertura eléctrica y maletero con un volumen considerable de 471 litros, ampliables hasta 1.004 con los asientos traseros abatibles (60/40) con función de plegado plano. El portón del maletero tiene apertura y cierre eléctricos.

TECNOLOGÍA A BORDO DE MÁXIMO NIVEL

Una de las primeras funcionalidades tecnológicas del Omoda 9 es su apertura sin llave o mediante tarjeta NFC. Asimismo, ofrece un sistema de estacionamiento automático (APA) que detecta las plazas disponibles y efectúa el aparcamiento del vehículo de forma automática, ya sea en paralelo o en batería.

Si el conductor desea realizar la maniobra de aparcamiento por sí mismo, el sistema de cámaras con imagen panorámica de 540 grados le permiten tener una visión clara del entorno.

Por último, este vehículo es compatible con Apple CarPlay y Android Auto, con multiconexión Bluetooth, carga inalámbrica de 50 W delante y puertos USB y USB-C delanteros y traseros en los que conectar diferentes dispositivos portátiles de manera simultánea.