Onlogist sextuplica su red de conductores en España desde 2023 por el auge de la movilidad flexible

Coche del Servicio de Movilidad Compartida con vehículo eléctrico de Trebujena (Cádiz) - Nacho Frade - Europa Press

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de gestión de traslados de vehículos Onlogist ha multiplicado por seis su red de conductores en España desde su llegada al mercado en 2023, en un contexto marcado por el crecimiento del renting, el 'carsharing', los servicios de suscripción y la gestión profesional de flotas, que están incrementando la demanda de movimientos de vehículos entre distintos puntos del territorio.

La compañía explica que este aumento responde a la necesidad del sector de gestionar un mayor volumen de traslados de forma más ágil, eficiente y con trazabilidad, a medida que los nuevos modelos de movilidad requieren desplazar vehículos entre concesionarios, empresas de renting, operadores de flotas y clientes finales.

En la actualidad, Onlogist detalla que gestiona alrededor de 400.000 traslados de vehículos al año en Europa y dispone de una red de más de 10.000 conductores activos. En España, la plataforma ha pasado de contar con unos 500 conductores registrados en 2023 a cerca de 3.000, además de colaborar con más de 150 empresas. La previsión de la compañía es superar los 3.500 conductores registrados durante 2026.

El modelo de negocio de la empresa conecta a compañías con conductores verificados a través de una plataforma digital, permitiendo asignar servicios de traslado de forma más ágil y reduciendo la carga administrativa. Los conductores pueden acceder a los servicios disponibles y seleccionar los trayectos que mejor se adapten a su disponibilidad, mientras que las empresas amplían su capacidad operativa sin depender exclusivamente de estructuras tradicionales.

"La movilidad está evolucionando hacia modelos cada vez más flexibles y eso está incrementando la necesidad de trasladar vehículos entre diferentes puntos del territorio", ha explicado el director de Onlogist Iberia, Augusto Macedo, que igualmente ha asegurado que el crecimiento de la compañía en España refleja la demanda de soluciones digitales que permitan gestionar estos movimientos con mayor agilidad y capacidad de adaptación.