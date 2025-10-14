Opel abre sus primeros pedidos del Grandland Electric con autonomía de hasta 694 kilómetros.

Su precio parte desde los 40.250 euros sin ayudas en España o con una oferta de financión desde 189 euros al mes

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La firma del grupo Stellantis anuncia la llegada de su nuevo Opel Grandland Electric Long Range, tras la introducción de la versión de tracción total, con autonomía extendida de hasta 694 kilómetros gracias a su batería con capacidad de 97 kWh.

Esta versión de largo recorrido está disponible en el mercado español desde 40.250 euros antes de ayudas y descuentos de la marca o con un seguro de crédito desde 189 euros al mes (entrada de 13.528 euros y una cuota final de 32.126 euros).

"Con el nuevo Grandland Electric Long Range, conductores y pasajeros pueden recorrer hasta 694 kilómetros (WLTP) sin emisiones locales sin necesidad de recargar. Este aumento de autonomía hace que nuestro SUV estrella sea aún más atractivo para viajes largos de negocios o de placer", ha declarado en un comunicado el consejero delegado de Opel, Florian Huetti.

TRIPLE ELECCIÓN ELÉCTRICA

Desde su lanzamiento, el Opel Grandland Electric ha estado disponible con una batería de 73 kWh y una autonomía de hasta 521 kilómetros (WLTP). Del mismo modo en el Salón de Múnich, la marca presentó la versión de tracción total con potencia eléctrica de 239 kW (325 CV) y una autonomía de hasta 489 kilómetros en ciclo WLTP.

Ahora con la versión 'Long Range', los usuarios de este vehículo podrán recoger más kilómetros sin necesidad de parar a realizar una carga. No obstante, Opel certifica que en 27 minutos se puede completar hasta el 80% de la batería en una estación de carga pública.

El motor eléctrico del Grandland Electric Long Range ofrece 170 kW (231 CV) de potencia y 345 Nm de par directo. Esto permite al coche eléctrico acelerar de 0 a 100 km/h en 8,8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de hasta 170 km/h. Igualmente, también están disponibles las versiones híbrida e híbrida enchufable.

Este Grandland 'Long Range' tendrá tres opciones de conducción seleccionables: Normal, Eco y Sport y la llegada del sistema de amortiguación selectiva por el conductor para adaptar el manejo según las condiciones.

En el lado de acabados, estará disponible en las gamas 'Edition', 'GS' y 'Ultime' como todas las ediciones de la marca alemana y con hasta seis opciones de color (en 'Edition' el techo presenta el color de la carrocería, en las opciones superiores con techo negro de serie).

En el acabado inicial, este Grandland cuenta con un sistema de infoentretemiento con pantalla de 10 pulgadas, así como la llegada de asientos ergonómicos. En las ediciones superiores, la firma de Stellantis ha confirmado que estarán disponibles un sistema de navegación multimedia con una pantalla superior (16 pulgadas), así como opciones de entretenimiento y conectividad exclusivas.

Por último, la compañía ofrece como en todos sus modelos un plazo de garantía de hasta 8 años o 160.000 kilómetros (lo que ocurra primero). De misma manera, facilitan el acceso a los servicios de 'Electric All In' para poder acceder a ofertas de carga rápida en el domicilio, funciones de rutas y recarga o asistencia de carretera, entre otros accesos.