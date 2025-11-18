Opel gana la categoría de coche pequeño en los premios 'Volante de Oro' con el Opel Mokka GSE - OPEL

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Opel ha logrado el premio 'Volante de Oro' 2025 en la categoría de coche pequeño con su nuevo modelo 100% eléctrico Opel Mokka GSE, otorgado por la revista especializada del motor 'Auto Bild' y el periódico 'Bild am Sonntag'.

"Nuestro nuevo Mokka GSE traslada la experiencia de Opel en el mundo del automovilismo a la carretera: totalmente eléctrico, práctico y sumamente emocionante en todos los sentidos. Nos complace enormemente que los lectores y el jurado experto de Auto Bild y Bild am Sonntag compartan esta opinión y hayan otorgado al Mokka GSE el premio 'Volante de Oro'", ha declarado el consejero delegado de Opel, Florian Huettl.

El nuevo Opel Mokka GSE es el último de una serie de vehículos Opel galardonados con el 'Volante de Oro'. De 72 nuevos modelos, 21 finalistas compitieron este año en 7 categorías. En 49 ediciones, la marca del Blitz ha sido reconocida 22 veces.

Con su rendimiento y diseño, el Opel Mokka GSE traslada la esencia de los rallies a la carretera. Este nuevo deportivo de la serie GSE, con 207 kW (281 CV), se basa en el prototipo de competición Opel Mokka GSE Rally. Con un par motor inmediato de 345 Nm, es tan exigente como su homólogo de competición.

El Mokka GSE acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 5,9 segundos y, con una velocidad máxima de 200 km/h, es el Opel de producción totalmente eléctrico más rápido hasta la fecha.

Además, numerosos detalles de diseño y equipamiento transmiten "emociones intensas". Entre ellos se incluyen inserciones y letras específicas del GSE en la carrocería, una combinación de llantas y neumáticos desarrollada especialmente para el Mokka GSE y las pinzas de freno delanteras de cuatro pistones, de color amarillo y claramente visibles.

En el interior, el conductor y el copiloto disfrutan de asientos deportivos especiales de Alcantara con reposacabezas integrados, diseñados con el estilo GSE.