Opel revela el STX Concept, el nombre de su próximo 'concept car' para la movilidad familiar del futuro

Opel STX Concept - OPEL

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Opel ha revelado el nombre de su nuevo prototipo de coche, el Opel Sports Tourer eXperimental Concept o STX Concept para abreviar, que presentará próximamente como un ejemplo de la visión de futuro de la marca para los vehículos familiares.

El prototipo de Rüsselsheim celebrará su estreno mundial en el Salón del Automóvil de París, donde compartirá protagonismo con el Opel GSE 27FE, el monoplaza de competición del fabricante para la próxima temporada del Campeonato Mundial de Fórmula E ABB FIA, y con el deportivo recientemente lanzado Corsa GSE.

"Como su nombre indica, el Opel STX Concept refleja nuestra visión de futuro de un vehículo familiar con eficiencia aerodinámica, un estilo de carrocería en cuya consolidación en Europa Opel desempeñó un papel pionero. Además, muestra nuestro lenguaje de diseño de la próxima generación e incorpora elementos que veremos en futuros modelos de producción", ha explicado el consejero delegado de Opel, Florian Huettl.

La abreviatura ST está estrechamente ligada a los modelos Sports Tourer que llevan el emblema Blitz, como el nuevo Astra Sports Tourer, que puede funcionar cómodamente como un elegante coche familiar o como un llamativo vehículo de trabajo que ofrece hasta 1.634 litros de volumen de carga.

Opel fue pionero en el establecimiento de la carrocería familiar en Europa con la introducción del Olympia Rekord Caravan en 1953. Hoy, el Astra Sports Tourer continúa esta larga tradición en la gama Opel, destacando por su excepcional practicidad, flexibilidad y tecnología.