Los operadores de recarga valoran positivamente el rol del vehículo eléctrico en el Plan Auto 2030

Archivo - Una estación de servicio de Powerdot - GUZMAN_FERRANDEZ_DE_CESPEDES - Archivo

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Operadores de Recarga Unidos (AORU) ha valorado positivamente el Plan Auto 2030, que ha definido como "la hoja de ruta que la industria requería, apostando por los beneficios industriales y económicos que traerá la descarbonización".

Por su parte, transportistas, productores y distribuidores han reclamado al Gobierno "profundizar y desarrollar" el Plan Auto 2030, adaptándolo a la tendencia europea, e incluir y reconocer la contribución de los combustibles renovables a la descarbonización de todos los modos de transporte.

En un comunicado conjunto, las asociaciones Aevecar, AICE, APPA Biocarburantes, Astic, ATliq, Bio-E, CETM, Codigasoil, Confebus y UPI han defendido que ampliar el enfoque del plan permitiría ofrecer las soluciones que mejor se adapten a cada consumidor y sector económico, y "una consecución más rápida de los objetivos como país, en línea con la tendencia que se observa en Europa -con una estrategia hacia el uso de motores de combustión interna (ICE) con combustibles renovables- para poder fomentar la competitividad y mantener la industria y el empleo".

Uno de los ejes sobre los que se articula el Plan Auto 2030 es la puesta en marcha de un plan nacional de despliegue de infraestructuras de recarga, con el fin de que España cuente con un mercado doméstico fuerte y completar la red de recarga en aquellas zonas a las que todavía no ha llegado, haciendo fácil la transición para los nuevos consumidores.

En esta línea, la presidenta de la Asociación de Operadores de Recarga Unidos (AORU), Laura Gonçalves, cree que el Plan Auto envía un mensaje "muy positivo y crucial" que define "una visión industrial clara a largo plazo para la industria automóvil en España".

A juicio de la directora general de Powerdot, la simplificación "radical" de las ayudas a los vehículos eléctricos, que ahora serán centralizadas, junto con la lucha contra los bulos, "posiciona a España de forma creíble para liderar la electrificación en Europa".

No obstante, AORU considera que los planes ambiciosos se validan en la ejecución. Por ello, la asociación quiere formar parte de los grupos de trabajo anunciados para seguir colaborando activamente en la definición de un modelo eficaz que garantice que esta ambición se convierta "en progreso real y tangible para todos los ciudadanos".