El parque de vehículos de renting supera el millón de unidades hasta septiembre

El número de clientes en renting aumenta un 2,37%, hasta los 268.898

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El parque de vehículos en renting al cierre del tercer trimestre de 2025 supera otro hito, al contabilizar 1.000.560 unidades, un 7,64% más que en el mismo periodo de 2024, según las cifras divulgadas por la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER).

En cuanto al número de clientes, se han sumado 6.221 nuevos clientes al renting, con un crecimiento del 2,37%, hasta los 268.898, de los cuales el 51,02% son personas jurídicas y el 48,98%, autónomos y particulares.

En cuanto a la distribución del crecimiento del parque por segmentos de clientes, las empresas grandes (más de 24 vehículos) son las que más aumentan, al sumar 38.567 unidades, un 9,40% más, a su parque, que se eleva a 449.018 vehículos, lo que supone un peso del 44,88%.

El segundo segmento que más crece es el de las empresas medianas (de 5 a 24 vehículos), que incrementan su parque un 8,38% (13.943 unidades), hasta un total de 180.315 vehículos y un peso del 18,02%. Las empresas pequeñas (de 1 a 4 vehículos) elevan sus cifras un 7,71%, con 16.730 unidades más y sitúan su parque en 233.850 unidades y un peso del 23,37%.

El parque en manos de personas físicas (autónomos y particulares) aumenta en 1.784 unidades, lo que supone un incremento del 1,32% y sitúa el peso de este segmento de clientes en un 13,73%.

En cuanto a los clientes, las empresas grandes son las que más han incrementado porcentualmente su número de clientes, con un crecimiento del 5,73%, hasta los 3.486 clientes, y un peso de estos en el total del 1,30%. Las empresas medianas registran un incremento del 5,58%, lo que las sitúa con un total de 15.589 clientes y un peso del 5,80%.

De su lado, las empresas pequeñas incrementan sus clientes un 3,45%, hasta los 118.126 clientes y un peso del 43,93%. Por último, autónomos y particulares crecen un 0,97% y cierran con 131.697 clientes y un peso del 48,98%.

"Alcanzar el millón de vehículos en renting es un hito histórico para nuestro sector y una prueba más del extraordinario trabajo que realizan las compañías de renting en España y de su gran capacidad de gestión. El renting ha demostrado así su capacidad para liderar y dinamizar la transición hacia nuevos modelos de movilidad más racionales", ha resaltado el presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), José-Martín Castro Acebes.