Archivo - El parque de vehículos de renting supera por primera vez el millón de unidades y crece un 8% hasta junio - NORTHGATE - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parque de vehículos de renting ha ascendido hasta los 1,06 millones de vehículos en el primer semestre, lo que se corresponde con un incremento del 8% sobre el mismo periodo del año anterior, según los datos presentados este jueves por la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), con una previsión de rozar los 1,1 millones al término de 2026.

Asimismo, el número de clientes de este mercado en España se eleva a los 288.616, con un avance del 8,9% en términos interanuales.

En cuanto a la distribución del crecimiento del parque por segmentos de clientes, los autónomos y particulares son los que más han incrementado porcentualmente sus vehículos de renting, con 15.220 unidades sumadas en el semestre y un progreso del 11,23%, con una participación en el mercado del 14,2% --prácticamente la mitad de la base de clientes--, según los datos de la patronal del renting.

El presidente de la AER, José-Martín Castro Acebes, ha asegurado en su exposición a los medios, entre los que figuraba Europa Press, que estos resultados "confirman la tendencia al alza del renting en el país como actor principal de la nueva movilidad" y subrayó el protagonismo de autónomos y particulares en el crecimiento del sector.

Asimismo, destacó que el aumento de la inversión, la mayor presencia de vehículos de energías alternativas y la contribución a la industria automovilística española consolidan al renting como "un aliado estratégico para modernizar la movilidad y avanzar hacia una movilidad más sostenible y segura".

La asociación destca igualmente el crecimiento de unos 100.000 clientes con respecto a los niveles prepandemia (año 2019) con unas previsiones de crecer hasta los 300.000 clientes a finales de año.

Por su parte, las grandes empresas incrementaron su flota un 8,89%, hasta concentrar el 45,14% del parque de renting, mientras que las empresas medianas registraron un crecimiento del 6,34% y las pequeñas del 5,85%.

En el ámbito económico, la facturación del sector ascendió a los 4.873,76 millones de euros durante el primer semestre, un 8,47% más que en el mismo periodo de 2025. Además, la inversión destinada a la compra de vehículos alcanzó los 5.082 millones de euros, un 20,56% superior a la del año anterior.

UN 10% MÁS DE MATRICULACIONES CON UN TERCIO DE PESO ESPAÑOL

En cuanto a las matriculaciones, el renting contabilizó 204.420 vehículos entre enero y junio, un 10,76% más que un año antes. De este modo, el renting representó el 26,69% del total de las matriculaciones realizadas en España, frente al 25,68% registrado en el primer semestre de 2025.

En este contexto, la organización ha puesto el foco que en comparativa con los datos actuales del mercado automotriz español, "uno de cada cuatro vehículos y uno de cada dos furgonetas son renting" con un peso del 26,6% sobre un mercado que ha acumulado casi las 650.000 unidades en los primeros seis meses del año.

Otro de los datos relevantes es el peso de la producción nacional en las matriculaciones del sector. El 28,48% de los vehículos matriculados por las compañías de renting durante el primer semestre fueron fabricados en España, un porcentaje superior al 21,59% registrado en el resto del mercado, excluyendo el renting.

"El 28,48% de los vehículos de renting se hacen en España. Lo decimos con orgullo y satisfación de tener una industria fuerte en el sector de la automoción", ha manifestado el responsable de AER.

AER ha mencionado asimismo el avance de las motorizaciones alternativas. Los vehículos impulsados por tecnologías electrificadas, híbridas, gas o hidrógeno representaron el 58,14% de las matriculaciones de renting, frente al 51,43% del año anterior. El parque de vehículos electrificados alcanzó las 160.797 unidades, de las cuales 58.079 corresponden a vehículos eléctricos puros.

No obstante, Castro Aceves ha defendido el crecimiento "multiplicado por 10" de los vehículos electrificados desde 2019 aunque ha enfatizado para que la electromovilidad coja más fuerza en el mercado es necesaria "la carga de proximidad" como sí existe en muchas ciudades europeas facilitando a los entornos urbanos una carga más sencilla y accesible.