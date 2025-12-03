La patronal europea de fabricantes de automóviles (ACEA) reelige presidente al CEO de Mercedes-Benz

El consejero delegado de Mercedes-Benz, Ola Källenius - ACEA

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La junta directiva de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) ha reelegido al consejero delegado de Mercedes-Benz, Ola Källenius, para desempeñar un segundo mandato como presidente de la ACEA en 2026.

El cargo de presidente de la ACEA es elegido anualmente por sus miembros por un período de un año, renovable una vez. Källenius fue reelegido este miércoles por parte de los directores ejecutivos de los 16 principales fabricantes europeos de automóviles, furgonetas, camiones y autobuses.

"Estamos firmemente convencidos de que los objetivos de descarbonización solo pueden lograrse si se combinan con una sólida agenda de competitividad global y resiliencia de la cadena de valor. Esto ha impulsado nuestro trabajo en 2025 y seguirá siéndolo en 2026", ha afirmado Källenius.

Entre los retos de Källenius figura avanzar en materia de movilidad sostenible, con su participación activa en el Diálogo Estratégico con la Comisión Europea sobre el futuro de la industria automovilística en Europa.

"La flexibilidad, la apertura tecnológica y las políticas específicas para automóviles, furgonetas, camiones y autobuses siguen siendo esenciales para retomar la senda de la transformación verde y la competitividad industrial de Europa. Tenemos grandes expectativas, ya que hay mucho en juego", ha declarado.