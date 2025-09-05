Peugeot, cuarta marca con más ventas en turismos y vehículos comerciales hasta el mes de agosto. - PEUGEOT

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca francesa Peugeot se ha convertido en la cuarta marca que opera en el mercado automovilístico español con más ventas de vehículos (turismos y vehículos comerciales), con un total de 56.453 unidades en lo que va de año, un 11,5% más que en el mismo periodo de 2024, y un peso del 6,3% en el mercado español.

La compañía del 'León' se anotó 3.478 matriculaciones de turismos y vehículos comerciales en el mes de agosto, que situaron su cuota de mercado en un 4,8% y que le permitieron encadenar "su sexto mes consecutivo superando el 10% de crecimiento" en términos interanuales.

En cuanto al mercado de vehículos comerciales, Peugeot ha registrado un crecimiento del 25,5% hasta agosto, con 16.660 matriculaciones en lo que va de 2025 y un 13,4% que la consolidan en el podio de esta categoría.

PEUGEOT 208, EN EL 'TOP 10' DE MODELOS MÁS VENDIDOS EN 2025

Entre los modelos más destacados por los clientes españoles en 2025, el Peugeot 208 se está convirtiendo en una figura muy popular. De hecho, se encuentra entre los 10 turismos más vendidos de España en lo que va de año, concretamente en el sexto lugar, con 14.327 unidades, un 61,4% más que en el mismo mes del año pasado.

Paralelamente, el Peugeot 2008, el SUV compacto fabricado en Vigo, está en el 'Top 5' de su segmento B compactos en el sumatorio del año, con 11.561 unidades matriculadas y un 6,3% de crecimiento frente al mismo mes de 2024.

En vehículos comerciales, el Peugeot Rifter se afianza en el podio de su segmento de furgonetas, con 7.471 matriculaciones desde el inicio del año, 728 de ellas se registraron en agosto.