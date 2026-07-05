Peugeot garantiza una autonomía eléctrica de 430 km en su compacto E-2008, para ciudad y carretera

Archivo - Peugeot 2008 - PEUGEOT - Archivo

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Peugeot refuerza su posición como marca versátil, con presencia en la ciudad y la carretera, con su Peugeot E-2008, un SUV compacto y eléctrico con una imagen renovada, más tecnología y una autonomía de hasta 430 kilómetros.

La actualización estética le aporta una presencia más moderna y reconocible, con una nueva firma luminosa delantera y trasera, una parrilla frontal de mayor tamaño y distintas llantas de aleación, según el nivel de acabado.

Diseñado en Europa y fabricado en Vigo, el E-2008 mantiene el compromiso de la marca con la calidad y la eficiencia. Su condición de vehículo 100% eléctrico se traduce en una conducción silenciosa, suave y prácticamente libre de vibraciones.

Bajo el capó ofrece hasta 156 CV de potencia, con un comportamiento equilibrado y una respuesta ágil en cualquier tipo de recorrido. Además, permite recargar la batería del 20% al 80% en solo 27 minutos gracias a las opciones de carga rápida.

El habitáculo está presidido por el Peugeot i-Cockpit, con volante compacto, cuadro de instrumentos digital holográfico 3D --en el acabado GT-- y una pantalla táctil HD de 10 pulgadas en las versiones Allure y GT. Un entorno moderno, intuitivo y centrado en el conductor.

En el apartado de seguridad, incorpora un amplio conjunto de asistentes a la conducción. Entre ellos destacan el control de crucero adaptativo con función Stop & Go, el asistente de mantenimiento de carril, la frenada automática de emergencia con detección de peatones y ciclistas y la alerta activa de cambio involuntario de carril.

La conectividad también da un paso adelante. El Peugeot E-2008 incorpora nuevos servicios conectados y la integración de ChatGPT a bordo mediante el pack Connect Plus, una herramienta que amplía las posibilidades de asistencia e información durante los desplazamientos.

CINCO COMPLETOS ACABADOS

El Peugeot E-2008 cuenta con cinco opciones de acabado. El acabado Style es la puerta de entrada a la gama, pero llega con un equipamiento muy completo. De serie incorpora faros LED con la característica firma luminosa de tres garras, pantalla táctil de 10 pulgadas compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, climatizador automático y sensores de aparcamiento traseros. Una opción pensada para quienes buscan un SUV bien equipado desde el primer momento.

A continuación, el Style Plus da un paso más en confort y funcionalidad. Mantiene la base del acabado Style y añade detalles que hacen más cómodo el uso diario, mejorando la experiencia a bordo sin disparar el precio. Es una alternativa equilibrada para quienes quieren un extra de equipamiento con una excelente relación entre coste y prestaciones.

De su lado, el acabado Allure introduce una imagen más sofisticada gracias a las llantas de aleación de 17 pulgadas, los cristales traseros sobretintados y una estética más cuidada. En el interior gana protagonismo el cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas y un sistema multimedia más completo, mientras que las ayudas al aparcamiento y los asistentes de seguridad elevan el nivel tecnológico del vehículo.

El GT representa el lado más dinámico y exclusivo del Peugeot 2008. Incorpora elementos diferenciadores como el cuadro de instrumentos digital 3D, una iluminación más avanzada, detalles específicos de diseño y un equipamiento orientado al confort y la conducción. Es el acabado para quienes buscan la versión más tecnológica y con mayor personalidad de la gama.

Finalmente, en la cima de la oferta se sitúa el GT Premium, que reúne todo el equipamiento disponible en el modelo. A las características del GT suma un mayor nivel de confort, tecnologías de asistencia más avanzadas y detalles exclusivos que convierten cada viaje en una experiencia "más cómoda, segura y refinada". Es la opción más completa para quienes no quieren renunciar a nada.