Peugeot presenta en el Salón del Automóvil de Pekín su apuesta estratégica con nuevos prototipos BEV - PEUGEOT

PEKÍN 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La marca automovilística Peugeot ha regresado al Salón Internacional del Automóvil de Pekín 2026 con una apuesta estratégica centrada en la electrificación, la innovación y el diseño.

En este sentido, la compañía ha subrayado que el país asiático actúa como motor de innovación y desarrollo para su futura gama de vehículos.

El director general de la marca, Alain Favey, ha destacado que el Salón "no solo sirve para presentar futuros productos, sino también para reafirmar la ambición de la compañía", incidiendo en que China es fundamental en su transformación global, especialmente en electrificación y posicionamiento.

NUEVOS PROTOTIPOS ELÉCTRICOS

Durante el evento, Peugeot ha presentado su visión de futuro basada en el diseño francés, el placer de conducción y el desarrollo de tecnologías eléctricas avanzadas, en línea con su promesa de marca 'Serious about pleasure'.

Como parte de esta estrategia, la firma ha dado a conocer dos nuevos prototipos que anticipan la evolución de su gama. El primero, Concept 6, representa una nueva generación de grandes berlinas con una silueta que combina elegancia y dinamismo, inspirada en la tradición 'gran turismo' de la marca.

Por su parte, el Concept 8 adelanta el futuro de los SUV de gran tamaño de Peugeot, con un diseño enfocado en la eficiencia aerodinámica, una presencia robusta y un enfoque orientado al confort y al placer de conducción.

Asimismo, la marca ha señalado que estos prototipos sentarán las bases de una futura gama de berlinas y SUV que serán producidos en China en colaboración con Dongfeng Motor Corporation, desde su planta en Wuhan, con el objetivo de abastecer tanto al mercado local como a los mercados internacionales.