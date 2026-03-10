Peugeot revela el precio del nuevo Peugeot E-408 con 456 km de autonomía eléctrica y desde 41.160 euros - PEUGEOT

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Peugeot ha dado a conocer el precio del nuevo Peugeot E-408 en su versión eléctrica, la cual se une a la gama híbrida e híbrida enchufable de este modelo con un precio de partida en España desde los 41.160 euros (sin contar con la ayuda del Plan Auto+ a la que podría acogerse este modelo).

Este modelo de corte 'fastback' con toque SUV esconde bajo su capó un motor eléctrico que desarrolla 213 CV (157 kW) de potencia y ofrece un par motor de 343 Nm que garantiza "una respuesta inmediata y una conducción ágil y silenciosa", según expone la marca, siguiendo el ADN de la marca del león.

Además, incorpora una batería de 58,2 kWh de tipo NMC (níquel, manganeso y cobalto) que permite una autonomía homologada de 456 km, capaz de superar los 500 km en ciclo urbano, cifras "ideales", según manifiesta la marca, tanto para los desplazamientos diarios como para escapadas de fin de semana o viajes largos.

Por otro lado, la compañía francesa homologa un consumo de energía desde los 14,7 kWh/100 km. En cuanto a la experiencia de carga de este modelo, éste admite potencias de hasta 120 kW en corriente continua, lo que permitiría cargar la batería del 20% al 80% en tan solo 31 minutos con un cargador que albergue la máxima potencia que permite el vehículo.

El Nuevo Peugeot E-408 estrena la función de preacondicinamiento de la batería, que optimiza su temperatura para asegurar una carga rápida y eficiente. También incorporará la tecnología, 'Plug & Charge', disponible a partir de junio, donde el propio vehículo se sincroniza con los cargadores que incorporan esta tecnología haciendo que la carga sea más sencilla al no tener que utilizarse ninguna aplicación ni tarjeta. El propio cargador detecta el número de bastidor del coche al cual hay que tener asociada una tarjeta de crédito previamente.

En cuanto a su capacidad de maletero, la versión 100% eléctrica de este compacto del segmento C pierde algunos litros con respecto a la configuración híbrida (540 litros), aunque en esta variante se garantiza una capacidad máxima de 470 litros.

En cuanto a las últimas funciones novedosas diseñadas para optimizar la experiencia eléctrica, la firma del león introduce un nuevo planificador de viajes, integrado en el navegador, que permite gestionar las rutas optimizando la autonomía y teniendo en cuenta los puntos de carga disponibles.