Pilar Cascales, nueva directora de MINI Iberia - BMW

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pilar Cascales ha sido nombrada como nueva directora de MINI Iberia, responsabilidad que asumirá desde el próximo asumirá el próximo 1 de octubre desde la que liderará la estrategia de la marca en España y Portugal, según ha informado BMW Group España este martes.

Con este nombramiento, Cascales sustituirá a Carlos Martínez Gil, que tomó el mando el pasado 1 de septiembre de la dirección de marketing de BMW para los dos mercados ibéricos.

En su nueva responsabilidad, Cascales dirigirá la estrategia de MINI en España y Portugal en una etapa marcada por la renovación completa de la gama de productos de la marca y por el impulso de la innovación, la digitalización y una experiencia de cliente más conectada.

Pilar Cascales es graduada en un doble grado en Economía y Marketing, y ha ocupado hasta ahora el cargo de Gerente de marketing, producto y seguros de BMW Bank España.

La nueva directora de MINI Iberia también ha desarrollado parte de su carrera profesional en la propia marca MINI y en distintas áreas de Marketing y Comunicación de BMW Group en España, con funciones relacionadas con el desarrollo de marca, la relación con la red de concesionarios y la experiencia de cliente.

Más recientemente, como Gerente de Marketing, Producto y Seguros de BMW Bank España, Cascales ha estado al frente de la estrategia de estas áreas, contribuyendo al desarrollo de soluciones y a una visión integrada de la relación con el cliente a lo largo de su ciclo de movilidad.