Pirelli gana 430 millones hasta septiembre, un 7,4% más, y eleva un 1,6% sus ingresos

Archivo - Pirelli eleva un 7,4% su beneficio neto, hasta los 430 millones, en los nueve primeros meses de 2026 - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pirelli registró un beneficio neto de 430 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un incremento del 7,4% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado este jueves la compañía italiana.

Los ingresos netos del fabricante de neumáticos alcanzaron los 5.278 millones de euros entre enero y septiembre, un 1,6% más que en los nueve primeros meses de 2025.

Por su parte, el resultado operativo ajustado (Ebit) se sitúa en 841 millones de euros, lo que representa un aumento del 0,6%. El margen sobre ventas se mantuvo prácticamente estable, en el 15,9%, frente al 16,1% del mismo periodo de 2025.

La compañía atribuye la evolución de la rentabilidad a la contribución de los precios y la composición de las ventas, junto con las medidas de eficiencia, que permitieron compensar los efectos adversos del tipo de cambio, la menor demanda en algunos mercados y el aumento de los costes externos.

IMPULSO DEL SEGMENTO DE ALTO VALOR

Pirelli destacó el comportamiento de su negocio de neumáticos de alto valor, que representó el 82% de las ventas totales al cierre de septiembre, frente al 79% de los nueve primeros meses del año pasado.

Este segmento registró un crecimiento orgánico sostenido, apoyado en las ganancias de cuota de mercado y en la mejora de la combinación de productos.

En términos de volúmenes, las ventas de neumáticos de alto valor aumentaron un 3% en el periodo, mientras que el negocio estándar retrocedió un 9%, en línea con la estrategia del grupo de reducir su exposición a productos y canales estructuralmente menos rentables.

La empresa también resaltó el avance de sus medidas de eficiencia, que aportaron 109 millones de euros durante los nueve primeros meses, lo que equivale al 73% del objetivo previsto para el conjunto de 2026.

DEUDA Y PREVISIONES PARA 2026

En el ámbito financiero, la posición financiera neta de Pirelli se situó en 2.163 millones de euros negativos a 30 de septiembre, frente a los 1.102 millones negativos registrados al cierre de 2025.

La compañía explicó que la generación de caja antes de dividendos y operaciones corporativas en China fue de 173 millones de euros en el tercer trimestre, frente a los 141 millones del mismo periodo de 2025.

Pese al entorno macroeconómico complejo, marcado por las tensiones geopolíticas, la inflación y una demanda más débil de lo previsto en algunos mercados, Pirelli confirmó sus objetivos para el conjunto del ejercicio 2026. La compañía prevé alcanzar unos ingresos netos de entre 6.850 y 6.950 millones de euros, con un margen de Ebit ajustado cercano al 16%.

Asimismo, mantiene su previsión de generar alrededor de 500 millones de euros de flujo de caja neto antes de dividendos, conversión de bonos y operaciones corporativas en China.