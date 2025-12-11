La planta de Horse en Valladolid añadirá en enero nuevos turnos y contratará a 80 empleados por la demanda del motor H12

VALLADOLID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La planta de motores de Horse Powertrain en Valladolid incrementará su producción a partir de enero de 2026 con la puesta en marcha de un tercer turno nocturno y un cuarto turno de fin de semana, ante el aumento de la demanda global del motor HORSE H12.

La compañía prevé elevar su capacidad en más de 3.600 motores adicionales por semana para atender los pedidos procedentes de las fábricas de montaje de Valladolid y Palencia, así como de Tánger y Somaca, en Marruecos. Esta reconfiguración afectará a la línea de Montaje Motor (MM05) y a su logística asociada, según han informado a Europa Press fuentes de la empresa.

La mayor demanda se centra en las variantes HORSE H12 Euro 6d y HORSE H12 GLP, que compensarán la pérdida de producción del HORSE H10, actualmente en la fase final de su ciclo de vida.

El incremento de la actividad tendrá además un impacto positivo en el empleo, ya que la firma contratará a unos 80 nuevos profesionales, principalmente operarios de producción y personal de logística, para cubrir la cadencia prevista de unos 730 motores por turno de fin de semana. La ampliación del tercer turno nocturno afectará a 129 empleados de la planta vallisoletana.

El director de Operaciones de Horse Powertrain en Valladolid, Alberto de los Ojos, ha destacado que esta ampliación "demuestra que la planta sigue siendo un pilar estratégico para Horse Powertrain". "El crecimiento de la demanda, unido a nuestras capacidades industriales, hace que Valladolid sea una opción altamente atractiva para nuestros clientes", ha subrayado.

De los Ojos ha añadido que la compañía continúa "invirtiendo en capacidad y tecnología", lo que, según ha afirmado, "se traducirá en más empleo de calidad y en el fortalecimiento de la competitividad industrial" de la planta.

El aumento de volúmenes también repercutirá de forma positiva en las líneas de mecanizado, donde se fabrican los componentes asociados a los motores HORSE H12.