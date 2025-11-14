La plantilla de Hi-Lex Auto comienza una huelga por el cierre de la planta de Granollers (Barcelona)

BARCELONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de la multinacional Hi-Lex Auto Parts Spain ha comenzado este jueves una huelga indefinida por el cierre de la planta de Granollers (Barcelona).

En un comunicado de este viernes, los sindicatos CC.OO. y UGT piden a la dirección de la compañía que "reconsidere esta decisión" y asuma su responsabilidad social frente a los 67 despidos anunciados.

La empresa, de origen japonés, está dedicada a la fabricación de componentes para la automoción y es proveedora de marcas como Ford y Volvo.