Plásticos Durex impulsa una inversión de 3,83 millones en México y prevé crecer un 20%

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La empresa proveedora de componentes plásticos para el sector de automoción Plásticos Durex invertirá 4,5 millones de dólares (3,83 millones de euros) en infraestructuras y maquinaria en México --sumando 2.600 metros cuadrados adicionales a la actual planta de Querétaro-- para acoger una nueva línea de producción dedicada a elementos de suspensión y chasis para automóviles.

La planta de Querétaro suministra componentes de suspensión, chasis y motor para vehículos de combustión y eléctricos, con proyectos activos para BMW, General Motors, Audi, Volkswagen, Mercedes, Volvo y Toyota.

"Querétaro se ha consolidado como un eje estratégico para la industria auxiliar de automoción. Ofrece una localización privilegiada, una sólida red de proveedores y mano de obra cualificada. Nuestra intención es seguir creciendo allí, generando empleo y nuevas oportunidades industriales", ha declarado el consejero de Plásticos Durex, Juan Pontvianne.

La empresa con sedes en Salamanca (España), Polonia y Querétaro, inició su actividad en México en 2019 para acompañar en la implantación de varios de sus principales clientes europeos en América del Norte.

Actualmente, Plásticos Durex cuenta con una facturación cercana a los 40 millones de euros y prevé crecer a un ritmo superior al 20% anual en México, con expectativas de seguir ampliando tanto su volumen de negocio como su plantilla en los próximos años (cerró 2025 con un centenar de empleados).

De hecho, en los próximos meses, la nueva línea de productos alcanzará un nivel de operatividad plena y servirá para la producción de componentes plásticos de las marcas del Grupo Volkswagen.