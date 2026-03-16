Polestar capta 260 millones de euros en inversiones de capital para financiación

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MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Polestar ha captado un total de 300 millones de dólares (261 millones de euros) en inversiones de capital por parte de compradores como Crédit Agricole, Vida Finance, Innovador Limitado y Proximastar, según ha informado en un comunicado este lunes.

La transacción forma parte de un objetivo de llegar a 1.000 millones de dólares (870 millones de euros) en financiación con el respaldo de Geely Holding, que ofrece a los compradores una vía de salida, si fuera necesario, en tres años con ciertos rendimientos, como parte de este acuerdo de financiación de capital.

"En los últimos cuatro meses hemos tomado medidas para fortalecer significativamente nuestro balance y mejorar nuestra posición de liquidez. Mediante una serie de rondas recientes de financiación de capital, en las que participaron varias instituciones financieras de renombre mundial, hemos mejorado nuestro capital flotante y ampliado nuestra base de accionistas", ha destacado el consejero delegado de Polestar, Michael Lohscheller.

Tras el cierre de la transacción, ninguno de los compradores poseerá más del 5% del capital social en circulación de Polestar. El precio por acción que se comprará será de 19,34 dólares estadounidenses (16,53 euros), que es el mismo precio que en las financiaciones de capital en diciembre de 2025 y febrero de 2026.

Los compradores no tendrán ninguna restricción en la venta de los acciones que reciban, sujeto a las leyes de valores aplicables. Se espera que las transacciones se cierren antes de 19 de marzo de 2026 ya que no se requieren aprobaciones regulatorias.