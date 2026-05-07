Polestar duplica pérdidas en el primer trimestre del año, hasta 325 millones de euros

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MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Polestar ha duplicado sus pérdidas en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo del año anterior, hasta quedarse con unos 'números rojos' de 383 millones de dólares (325 millones de euros), según ha informado este jueves la firma automovilística.

Esta cifra es resultado del impacto negativo del tipo de cambio relacionado con las fluctuaciones del yuan chino en los pasivos operativos y financieros, entre otros factores.

Los ingresos ascendieron a 633 millones de dólares (537 millones de euros), un 0,2% más que los 632 millones de dólares (536 millones de euros) del mismo periodo del año anterior, impulsados principalmente por mayores volúmenes y un impacto cambiario positivo relacionado con las fluctuaciones de la libra esterlina y el euro frente al dólar estadounidense.

Las ventas totalizaron aproximadamente 13.126 automóviles, un 7% más que los 12.263 automóviles del año anterior, gracias a la continua expansión de la red de venta, una "atractiva" gama de modelos y el aumento de las entregas del Polestar 4.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se ha situado en negativo, concretamente en 235 millones de dólares (199 millones de euros), por encima de la cifra negativa de 96 millones de dólares (81,6 millones de euros) del mismo periodo del año anterior, un 144,8% más.

"Con el apoyo de Grupo Geely hemos implementado medidas significativas para fortalecer nuestro balance y mejorar nuestra posición de deuda y liquidez, y seguimos considerando nuevas fuentes de financiación, tanto de capital como de deuda", ha apuntado Polestar sobre su informe de resultados al cierre del primer trimestre.