Polestar pierde casi 2.000 millones de euros en 2025, un 15% más

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MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Polestar ha registrado pérdidas por importe de 2.357 millones de dólares (1.998 millones de euros) en 2025, lo que supone un incremento del 15% respecto a los 'números rojos' de 2.050 millones de dólares (1.737 millones de euros) del año anterior.

Este incremento de las pérdidas se ha dado con arreglo a un aumento en los gastos por deterioros, según ha informado la compañía este viernes antes de la apertura del mercado bursátil en Estados Unidos.

No obstante, los ingresos aumentaron un 50%, hasta 3.058 millones de dólares (2.592 millones de euros), impulsados por mayores volúmenes de ventas. En concreto, las ventas aumentaron un 34% interanual, hasta sumar 60.119 unidades.

Por su parte, el resultado operativo aumentó un 10,8% respecto a 2024, hasta alcanzar 2.009 millones de dólares (1.703 millones de euros), y el resultado bruto de explotación (Ebitda) cayó un 27,5% interanual, hasta 783 millones de dólares (663 millones de euros)

De cara a 2026, y ante las condiciones de mercado cada vez más difíciles, en medio de los acontecimientos geopolíticos en curso, Polestar espera que el crecimiento del volumen se sitúe en un bajo porcentaje de dos dígitos.

Además, el enfoque operativo de Polestar se centrará en la continua expansión de su red de ventas, incrementando sus puntos de venta en un 20%, coincidiendo con la mayor ofensiva de modelos de su historia, con cuatro nuevos modelos previstos para los próximos tres años.

"Si bien prevemos que las condiciones del mercado se volverán más complejas, en medio de los acontecimientos geopolíticos actuales, seguiremos impulsando el desempeño financiero, basándonos en los logros de 2025, con una mejor combinación de modelos, una reducción de costos sostenida y disciplina financiera", ha afirmado la compañía.