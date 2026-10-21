Porsche aúna las divisiones de Engineering y Digital en Porsche Technologies a partir de 2027 - PORSCHE

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Porsche Engineering, proveedor internacional de servicios de desarrollo, y Porsche Digital, la unidad digital y de software, han acordado la creación de la marca común Porsche Technologies, bajo la que agruparán en el futuro sus competencias.

El lanzamiento de Porsche Technologies está previsto para principios del segundo trimestre de 2027. Markus-Christian Eberl, actual director general de Porsche Engineering, ocupará el mismo puesto en la nueva compañía. Stefan Zerweck, en la actualidad director general de Porsche Digital, será el director de Tecnología. Como director financiero y de Operaciones estará Dirk Philipp, que hoy desempeña esa función en Porsche Engineering.

Con unos 2.700 empleados en centros de Alemania, España, Italia, República Checa, Croacia, Rumanía, Israel, Estados Unidos y China, esta red combina soluciones técnicas escalables en todo el mundo con la capacidad de atender sobre el terreno los requisitos específicos de cada cliente según un enfoque local. En China se continuará por el camino ya emprendido de un centro común de investigación y desarrollo bajo la marca Porsche Technologies.

Sus clientes serán Porsche, la industria del automóvil y otros sectores industriales y tecnológicos. La creación de Porsche Technologies irá acompañada de una nueva imagen de marca que expresa visualmente la solvencia tecnológica y la vocación innovadora.

La nueva estructura reúne en una sola cartera de servicios la experiencia en tecnología, desarrollo, software e IA. Porsche Technologies proporciona a Porsche y a empresas externas soluciones tecnológicas holísticas que cubren todo el proceso, de principio a fin. Además, amplía la oferta para los actuales clientes industriales de Porsche Engineering con las capacidades digitales de Porsche Digital.

"Con la nueva estructura, Porsche Technologies hace frente a la creciente interconexión entre las disciplinas tradicionales de ingeniería, el software, los servicios digitales y las interfaces con el usuario. También afronta el aumento de la complejidad tecnológica y los cambios en las exigencias del mercado", han explicado desde las compañías.